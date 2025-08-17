Coppa Italia. Il Lecco ‘stecca’ la prima, l’Ospitaletto vince 1-0

I blucelesti non passano il turno di Coppa Italia, fra una settimana la rivincita

Decide la gara il gol di Bertoli al 69′

LECCO – Il Lecco apre la stagione ufficiale con una sconfitta e saluta anticipatamente la Coppa Italia di Serie C, questa volta contro l’Ospitaletto Franciacorta. La formazione ospite passa il turno e andrà a giocare contro l’Inter U23. I blucelesti, invece, dovranno analizzare gli errori e ripartire subito perchè sabato inizia il campionato e i bresciani saranno di nuovo ospiti al Rigamonti-Ceppi.

Il tecnico bluceleste si affida tra i pali alla certezza Furlan, davanti a lui Battistini, Marrone e Ferrini. A centrocampo da destra Pellegrino, al centro Zanellato e Metlika, a sinistra Kritta. Davanti Frigerio e Furrer schierati appena dietro Sipos.

Sul fronte opposto mister Quaresimini sceglie Sonzogni in porta, difesa a quattro con Regazzetti, Sina, Possenti e Pollio. A centrocampo Gualandris, Panatti Guarnieri e Messaggi. In attacco la coppia formata da Bertoli e Gobbi.

Cronaca

Temperature infuocate al Rigamonti-Ceppi per l’esordio stagionale dei blucelesti che per l’occasione indossano la seconda maglia bianca targata Acerbis. La squadra di Valente prova ad impostare il gioco ma i bresciani si difendono compatti chiudendo sin da subito gli spazi di manovra.

Al 5′, Metilika (L) ruba palla a centrocampo e prova il taglio centrale per Sipos (L), la palla respinta della difesa arriva sui piedi di Pellegrino (L) che crossa in mezzo ma l’azione non si concretizza. Il Lecco gioca stretto nella trequarti avversari ma è l’Ospitaletto a rendersi maggiormente pericoloso al 13′: Gobbi (O) tira ma la palla rimbalza sulla faccia di Furlan (L) che inconsapevolmente mette la palla in angolo.

Al 19′ fallo ingenuo di Marrone (L) su Bertoli (O) sulla trequarti: alla battuta Pollio (O) ma la palla indirizzata sul primo palo viene respinta dalla barriera. Poche soluzioni davanti per la squadra di Valente che non trova il passaggio filtrante contro la muraglia arancione e spreca tanto soprattutto sui passaggi più facili.

Al 37′, l’Ospitaletto prova a rendersi nuovamente pericoloso con Bertoli (O) che si insinua da solo nella difesa bluceleste e riesce anche a passare, Furlan (L) ci mette una pezza sul primo palo. Il Lecco risponde con due occasioni nel giro di un minuto al 39′: prima il colpo di testa di Battistini (L) bloccato da Sonzogni (O) e poi con il tiro da fuori area di Metlika (L) respinto dal numero 12.

I blucelesti chiudono la prima frazione di gioco in avanti: cross dalla sinistra di Kritta (L) per Pellegrino (L) che l’appoggia sulla corsa di Zanellato (L) che tira al volo dal limite ma la palla esce di poco sopra la traversa.

Valente deve sistemare le carte il tavola se vuole uscire dal Rigamonti-Ceppi con il passaggio del turno in tasca. Alcuni giocatori blucelesti sono apparsi ancora sulla gambe e non così fluidi nell’impostare il gioco in velocità come lo stesso mister richiede da quando è arrivato a Lecco.

Secondo Tempo

Il Lecco riparte con una maggiore grinta e ci prova al 47′ con il cross di Furrer (L) per l’inserimento di Pellegrino (L) che non impatta bene con il pallone e la spara a lato. Al 50′ Pellegrino lascia infortunato il campo per Lovisa, toccandosi la coscia destra e Kritta prende il suo posto in fascia.

Al 56′, i blucelesti ci provano con una conclusione dalla distanza di Kritta (L) che finisce larga alla destra di Sonzogni (O). Valente inserisce forze fresche al 64′, dentro: Galeandro, Mallamo e Bonaiti per Kritta, Zanellato e Metilika

Al 67′ traversone di Lovisa (L) dalla sinistra per la testa di Sipos (L) che manda di poco a lato di testa. Lo stadio si ammutolisce al 69′, gli ospiti passano il vantaggio: cross dalla sinistra di Messaggi (O) per l’imbucata di Bertoli (L) che anticipa l’intervento di Furlan (L) e della difesa bluceleste.

Galeandro (L) ci prova a dare la carica ai suoi partendo in velocità sulla fascia ma non trova nessun compagno al centro dell’area. Al 83′, l’Ospitaletto prova a cercare il raddoppio con la conclusione dalla distanza di Messaggi (O) che finisce alta.

Il Lecco spreca una grande occasione a pochi minuti dalla fine: all’87’ cross dalla sinistra di Lovisa (L), Sipos (L) fa sponda per Battistini (L) che però la spara in bocca Sonzogni (O). Non è ancora finita al 90′ Sipos (L) la mette indietro per il tiro di prima di Bonaiti (L) che incrocia e sfiora il palo opposto. Al 95′ tutto il Lecco in avanti per l’ultima occasione: punizione di Furrer ma non viene sfruttata dagli uomini blucelesti.

Il Lecco inizia male al suo esordio ufficiale, anche nella ripresa i ragazzi di Valente sono apparsi meno in forma rispetto agli avversari che dal punto di vista fisico sono sembrati più freschi. I blucelesti devono ricaricare subito le batterie per non cominciare anche il campionato con uno sconfitta nel primo match sempre contro l’Ospitaletto.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Marrone, Ferrini; Pellegrino (50′ Lovisa), Zanellato (64′ Mallano), Metlika (64′ Bonaiti), Kritta (64′ Galenadro); Frigerio (77′ Alaoui), Sipos; Furrer. All. Valente

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Sina, Possenti, Pollio (61′ Sinn); Gualandris, Panatti (74′ Mondini), Guarnieri (84′ Ievoli), Messaggi; Gobbi (61′ Torri), Bertoli (84′ Pavarello). All. Quaresimini

Marcatori: 69′ Bertoli

Arbitro: Teghille di Collegno, assistito da Mititelu di Torino e Cardona di Catania, quarto ufficiale Restaldo di Ivrea

Ammoniti: Kritta (L), Possenti (O), Sinn (O)