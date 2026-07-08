Coppa Italia skiroll: fine settimana di gare, i risultati dei lecchesi

Sabato a Cicagna gara sprint in tecnica libera, domenica a Santo Stefano d’Aveto gara in distanza in salita in tecnica classica

Bravi i valsassinesi, vincono i fratelli Combi Mattia e Marco, Mattia Federico Carissimi, Maria Invernizzi, Paola Beri, Carla Ticozzi. Tra le società, Nordik Skivalsassina chiude al 2° posto

CICAGNA – Nel weekend si è gareggiato per la Coppa Italia NextPro di skiroll, sabato a Cicagna la tradizionale gara sprint in tecnica libera di 180m, prima le qualifiche e successivamente i migliori vanno avanti fino alla finale per i primi quattro.

Bene i valsassiensi, un argento e quattro bronzi, grandissima gara di Maria Invernizzi (Cm Valsassina) dopo aver gareggiato nelle qualifiche e nei quarti, riesce ad arrivare fino alla finale e chiude al 3° posto nella categoria Giovani/Seniores.

Nella categoria Children riescono arrivare fino alla finale, i fratelli Combi, Marco (Sc Primaluna) chiude al 3° posto, Mattia (Sc Primaluna) chiude al 4° posto. Nella categoria Pulcini, Mattia Federico Carissimi (Nordik Skivalsassina chiude al 2° posto mentre Mario Mascheri (Nordik Skivalsassina) chiude al 3° posto.

Stessa categoria al femminile altro podio per i nostri, Gaia Rigamonti (Nordik Skivalsassina) 3^ classificata.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Pulcini-4° Jacopo Scalco (Nordik Skivalsassina), 5° Giulio Gianola (Nordik Skivalsassina).

Children-8^ Elisa Rusconi (Nordik Skivalsassina), 9^ Giorgia Tantardini (Nordik Skivalsassina).

Giovani/Seniores-7^ Camilla Crippa (Team Brianza), 10^ Paola Beri (Cm Valsassina).

Giovani/Seniores-24° Matteo Rusconi (Nordik Skivalsassina); 27° Daniele Zuliani (Nordik Skivalsassina).

Domenica gara in distanza in salita per il IV° trofeo Val d’Aveto

Grandissima gara per i nostri skirollisti, sei vittorie, tre argento e tre bronzo: nella gara Giovani/Seniores femminile da Amborzasco-Casermette. 6km con partenza Mass Start in Tecnica Classica con 430m di dislivello totale, Maria Invernizzi chiude al 2° posto con 32’20”4 (vincitrice nella categoria Juniores U20) (Cm Valsassina), Camilla Crippa 3° posto con 32’31”4 (Team Brianza), Paolo Beri 4^ classificata con 32’46”6 (vincitrice della categoria Master F2) (Cm Valsassina), Carla Ticozzi 11° posto con 56’25”0 (vincitrice della categoria Master F3) (Nordik Skivalsassina).

Al maschile 8km con 540m di dislivello totale, Luigi Rusconi chiude al 27° posto con 55’08”1 (3° Master M2) (Nordik Skivalsassina), tra gli Allievi gara con 5km con 345m di dislivello totale, Marco Combi (Sc Primaluna) vince con 23’58”2, tra i Ragazzi gara con 3km in 220m dislivello totale Mattia Combi vince con 16’48”8 (Sc Primaluna), tra i Cuccioli maschile con 1,5km doppietta per la Nordik Skivalsassina, Federico Mattia Carissimi vince con 10’16”6, Mario Mascheri 2° con 10’17”4, stessa gara femminile Gaia Rigamonti 3^ con 12’44”1 (Nordik Skivalsassina).

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Giovani /Seniores 8km-25° Matteo Rusconi 48’32”9 (Nordik Skivalsassina), 28° Giuliano Selva 55’08”4 (5° Master M3) (Nordik Skivalsassina).

Master C (F4) 6km-12° Daniele Zuliani 47’00”8 (5° Master M5) (Nordik Skivalsassina).

Ragazzi f 3km- 4^ Elisa Rusconi 20’03”3 (Nordik Skivalsassina), 5^ Giorgia Tantardini 27’03”4 (Nordik Skivalsassina).

Cuccioli 1,5km-4° Jacopo Scalco 11’04”7 (Nordik Skivalsassina), 5° Giulio Gianola 11’24”6 (Nordik Skivalsassina).

Il IV° Trofeo Val D’Aveto vince ai romani dello Winter Sc Subiaco, bene al secondo posto il Nordik Skivalsassina

Ben 26 società hanno gareggiato per la Coppa Italia, IV° trofeo Val D’Aveto, i romani del Winter Sc Subiaco vincono con 909 punti, molto bene il Nordik Skivalsassina riescono a chiudere al 2° posto con 819 punti, chiude il podio lo Sc Valdobbiadene con 461 punti, lo Sc Primaluna con due atleti chiudono all’11° posto con 200 punti, 12° posto per il Cm Valsassina anche loro con due atleti con 180 punti.