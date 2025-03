Coppa Lombardia Giovanile 2025: la corsa in montagna riparte con tante novità

La stagione prenderà il via domenica 30 marzo con la tappa inaugurale a San Pellegrino

A Lecco, in data da definire, si terrà la Festa della corsa in montagna lombarda

Dopo il successo della prima edizione, la Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile torna anche nel 2025 con diverse novità che renderanno la competizione ancora più avvincente. Il Comitato Regionale FIDAL Lombardia ha confermato le sei tappe dello scorso anno, introducendo però alcuni cambiamenti significativi, primo fra tutti l’istituzione del Trofeo Affari e Sport, grazie alla partnership con il noto brand brianzolo. Un’altra novità attesa è la premiazione della classifica individuale, che offrirà un ulteriore stimolo agli atleti in gara.

La stagione prenderà il via domenica 30 marzo con la tappa inaugurale a San Pellegrino, presso la baita degli alpini delle Foppe. L’evento, organizzato dall’Atletica Valle Brembana, squadra vincitrice della prima edizione, sarà valido anche come Campionato di Società per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Si proseguirà domenica 13 aprile con la prova di Brembilla (Bergamo), sempre sotto la regia dell’Atletica Valle Brembana, che introdurrà una novità assoluta: una gara a staffetta valida come Campionato Regionale per Cadetti/e e Allievi/e. Anche la categoria Ragazzi/e parteciperà alla staffetta, seppur senza titolo regionale in palio.

Domenica 27 aprile sarà la volta della provincia di Sondrio, con la tappa di Prosto di Piuro, presso Palazzo Vertemati, dove il GP Valchiavenna organizzerà il Campionato Regionale individuale Cadetti/e. A seguire, domenica 11 maggio, il circuito tornerà in provincia di Lecco, precisamente a Premana, in località Lavinol, dove si assegnerà il titolo individuale Allievi/e.

Dopo la pausa estiva, la competizione riprenderà domenica 28 settembre in Val Camonica, a Darfo Boario Terme, in località Castellino, con una prova valida anche come Campionato di Società per Allievi/e. Il gran finale si terrà domenica 26 ottobre a Morbegno, nell’ambito dello storico Trofeo Vanoni, evento che richiamerà un numeroso pubblico per l’assegnazione della Coppa Lombardia 2025.

Ma la stagione non si chiuderà qui: in data da definire, a Lecco, si terrà la Festa della corsa in montagna lombarda, un’occasione speciale per celebrare i vincitori e premiare gli atleti meritevoli.

Grande soddisfazione da parte del presidente di FIDAL Lombardia, Luca Barzaghi, che ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti del successo ottenuto nella prima edizione della Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dagli atleti e dalle società ci hanno spinto a riproporre l’evento con alcune novità, con l’obiettivo di renderlo ancora più coinvolgente e di promuovere ulteriormente questa affascinante disciplina tra i giovani. Ringrazio tutti i partner e le società che collaborano con noi per la realizzazione di questa importante iniziativa”.

Come nella scorsa edizione, ogni tappa della Coppa Lombardia 2025 ospiterà gare di contorno per gli Esordienti, per garantire la partecipazione di tutte le categorie giovanili. L’obiettivo della nuova stagione sarà non solo confermare l’interesse delle società specializzate nella corsa in montagna, ma anche coinvolgere realtà attive in altre discipline, ampliando così il bacino di partecipazione e promuovendo ulteriormente il settore giovanile di questa disciplina.