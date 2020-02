Altra domenica di stop per tutte le squadre della provincia

Da valutare la ripresa dei campionati per domenica 8 marzo

LECCO – Come già accaduto la scorsa domenica, tutti i campionati di calcio dilettantistici osserveranno un altro turno di stop forzato, in attesa delle nuove misure che il Ministero della Salute e la Regione Lombardia adotteranno per arginare l’emergenza Coronavirus.

La certezza al momento è che tutte le squadre della provincia resteranno a riposo, almeno fino a domenica prossima – 8 marzo – quando, con misure eccezionali, potrebbe avvenire la ripresa dell’attività agonistica.

La situazione della Calcio Lecco

Oltre che le società dilettantische la situazione riguarda anche la Calcio Lecco. Le due partite non disputate dai blucelesti contro Pro Patria e Pianese, in programma da calendario domenica scorsa e mercoledì 26 febbraio, verranno recuperate mercoledì 11 e 18 marzo. La gara contro l’AlbinoLeffe, originariamente prevista per questa domenica, sarà giocata martedì 14 aprile. Per le tre date vi è comunque da attendere un nuovo comunicato ufficiale da parte della Lega Pro.

Sulla situazione molto particolare che sta vivendo la squadra si è espresso questa mattina in conferenza stampa mister Gaetano D’Agostino.

“Stiamo facendo di necessità virtù. Abbiamo dovuto cambiare in corsa la metodologia di lavoro e questo stop ci porta a fare una mini preparazione. Dovremo essere bravi alla ripresa del campionato a sopportare le tante partite ravvicinate per via dei recuperi. Sicuramente tutti i giocatori dovranno mettersi a disposizione perché sarà fondamentale il contributo del gruppo» le parole del tecnico bluceleste.

“Questo stop improvviso renderà il nostro cammino ancora più difficile. La cosa certa è che tutte le giornate del girone A si sarebbero dovute sospendere già nello scorso weekend, mentre ora ci troviamo in una situazione con squadre che devono recuperare più partite delle altre” la chiosa finale di D’Agostino.