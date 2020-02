Coronavirus, ancora fermi volley, basket e rugby

Ferme le squadre di Serie B

Incertezza per quanto riguarda i tempi di recupero

LECCO – In attesa di notizie certe da parte del Governo, lo sport lecchese non riparte. Le uniche squadre che hanno il permesso di allenarsi sono quelle professionistiche, ossia la Gimar, la Picco e il Rugby Lecco. Nessuna delle tre formazioni scenderà però in campo in questo fine settimana.

Il turno di Serie B della pallavolo Picco Lecco è sospeso e rinviato a data da destinarsi. Allenatori e dirigenti aspettano notizie, ma la sensazione è che dal prossimo fine settimana tutto riprenderà normalmente.

La dodicesima giornata del campionato di rugby di Serie B, in cui il Rugby Lecco avrebbe dovuto giocare a Ivrea, è sospesa.

“Questo fine settimana non si gioca – dichiara il dirigente Renato Riva – e la giornata è già stata messa in coda e verrà disputata il 31 maggio. Nelle prossime due settimane il campionato è sospeso a causa del Sei nazioni, forse qualche recupero potrebbe svolgersi proprio durante quel periodo.”

Anche le due formazioni di Serie B di pallacanestro – Gimar Lecco e Gordon Olginate – non giocheranno.

“Le informazioni al momento sono frammentarie – dichiara la dirigente Florinda Rotta – quello che è certo è che questo turno è sospeso, e le finali di Coppa Italia di settimana prossima pure. Settimana prossima potrebbe essere una data utile per il recupero di qualche partita, ma al momento non c’è nulla di ufficiale.”

Per quanto riguarda le partite di pallacanestro nei campionati lombardi, la FIP regionale aveva già annunciato a inizio settimana la sospensione di qualsiasi attività fino al primo marzo.