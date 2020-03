Coronavirus, stop alle gare di atletica fino al 3 aprile, calendario sconvolto

Un mese senza atletica, nessuna gara fino al 3 aprile compreso

Ecco le gare che saltano per l’emergenza sanitaria

LECCO – Atletica lecchese in ginocchio, senza pista ed ora anche senza gare, una raffica di cancellazioni o di rinvii in questi giorni di emergenza sanitaria, sia gare di federazione o di enti di promozione hanno visto la cancellazione o lo spostamento in data da stabilirsi.

La prima a saltare era stata la mezza maratona di Lecco in programma al 1 di marzo, domenica 8 invece ad essere sospesa era stata la terza giornata del trofeo Lanfritto Maggioni in programma ad Erba e i campionati italiani invernale lanci in programma a Lucca con tre giallo blu presenti. Saltati anche i campionati mondiali universitari a Marrakech (Marocco) col nostro Mattia Padovani tra i convocati azzurri. Domenica prossima erano in programma a Campi Bisenzio i campionati italiani di cross con tutte e sei le formazioni giallo blu e anche con le Allieve/Allievi della Derviese in gara, niente meeting giovanile di corsa campestre e campionato regionale di cross corto al 22 a Cortenova e niente Stramilano , domenica 29 salta la mezza di Cernusco Lombardone, mentre il giorno precedente a Moggio era in programma la corsa su strada griffata Csi che avrebbe visto la settimana successiva l’epilogo al 4/5 aprile della stagione invernale con la disputa del Gran Premio Nazionale di corsa campestre a Cesenatico, spostato a sua volta in altra data.

Saltano anche le gare non competitive o di Ski running

A Taceno sabato 14 marzo salta la Scapusciada, stessa sorte per le Galbiate San Genesio del 15, Corsa del Viandante di Abbadia del 22, la Spring Runn a Maggianico sempre del 22, la settimana successiva a farne le spese sarà la Sky del Canto.