Corsa campestre. Cinque lecchesi sul podio del campionato regionale

Medaglie per Nicole Acerboni, Mattia Adamoli, Carlo Tagliabue, Ionut Puiu ed Elisa Pastorelli

Cross Parco della Cava a Brescia gara valida per i titoli regionali

BRESCIA – Domenica mattina, a Brescia, si è svolto il Cross Parco della Cava valido per il campionato regionale, in gara dai Cadetti fino ai Assoluti. 12 titoli in palio, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Assoluti corto e lungo. Nei Cadetti m/f i primi 5 atleti sono stati convocati per il campionato italiano di corsa campestre per regioni e individuale, mentre quelli dal 6° fino al 10° posto solo individuale.

Nelle Cadette, 2km, vince Margherita Candida Anelli dopo 8’20” dell’Atl Meneghina, bene la lecchese Denise Mascheri (Cs Cortenova) 7^ classificata in 8’43” (convocata tra i 5 atleti supplementari al campionato italiano a Gubbio il 12 marzo). Gli altri lecchesi: 12^ Gaia Rigamonti 8”50” (Virtus Calco), 17^ Serena Mascheri 9’02” (Cs Cortenova), 27^ Caterina Ciacci 9’15” (Cs Cortenova), 29^ Anita Raineri 9’21” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 37^ Arianna Buzzoni 9’35” (Cs Cortenova), 48^ Sofia Corbetta 9’50” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 65^ Matilde Fabi 10’13” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 72^ Camilla Ghiani 11’06” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Per i Cadetti, 2,5km, a vincere è Federico Giardiello dell’Atl Gavirate in 7’25”, un lecchese tra i primi 10, Francesco Gianola chiude al 7° posto in 7’46” e viene convocato tra gli altri 5 supplementari. Gli altri lecchesi: 15° Pietro Carminati 8’06” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 24° Guido Christian Acerboni 9’19” (Us Derviese), 39° Ivan Pomoni 8’41” (Premana), 41° Giacomo Grassi 8’42” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 81° Cesare Dell’Oro 10’03” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 90° Riccardo Tentori 11’45” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Si allungano i km, 4,5km, per le Allieve dove a vincere è l’azzurrina Sofia Sidenius (Bracco Atletica) in 15’33”. La lecchese Ilaria Artusi (Bracco Atletica) conclude in 16’44” al 9° posto. Per gli Allievi, 5km, a vincere è il campione italiano Manuel Zanini (Atl Gavirate) in 15’42”, il lecchese Carlo Tagliabue (Atl Valle Brembana) 3° classificato in 15’53”. 10° posto Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 16’30”, 13° Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 16’36”, 56° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 18’42”, 60° Luca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 19’02”.

Nelle Juniores, stessa distanza, Adele Roatta vince per la Bracco Atletica in 18’01”, al 10° posto Benedetta Buzzella (Us Derviese) in 19’31”. Al maschile sono 7,5 i km, vince Stefano Benzoni dell’Atl Valle Brembana in 23’13”, molto bene il lecchese Mattia Adamoli (Atl Valle Brembana) 2° in 23’16”. Al 9° posto Francesco Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 24’33”, all’11° posto Martino Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 24’48”, al 18° Nicolò Vergottini (Us Derviese) 25’35”, al 19° Daniele Gilardoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 25’37”, al 30° Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 26’46”.

Per il cross corto di 3,5km, al femminile vince Federica Cortesi (Atl Valle Brembana) in 11’15”. Bene le due lecchesi in gara per la Bracco Atletica: 2° posto per Nicole Acerboni in 11’13” e 4° posto per Ilaria Menatti in 11’46”, per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni 8^ Francesca Annoni in 11’58”. Nel maschile successo di Danilo Gritti (Atl Valle Brembana) in 9’42”, molto bene il lecchese Jonut Puiu (Atl Lecco Colombo Costruzioni) al 3° posto in 9’56”, al 6° posto Marco Aondio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 10’08”, al 12° Manuel Tagliaferri (Atl Valle Brembana) in 10’26”, al 37° Flavio Tornaghi (Merate Atl Promoline) in 11’13”.

Gara lunga per l’Assoluta femminile (7,5km), a vincere Vivien Bonzi (La Recastello Group) in 26’64” e vince anche per le Promesse, la lecchese Elisa Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 7^ assoluta e 3^ posto Promesse in 27’11”. 16^ assoluta Francesca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 28’47”.

Si chiude con la gara più lunga, 10km, della Assoluta maschile e vince Isacco Costa (La Racastello Radici Group) in 29’59”. Al 12° posto Assoluto, primo nelle Promesse, Matteo Bardea (Atl Vallebrambana) in 31’20”. Gli altri lecchesi: 17° Ahmed El Mazoury (La Recastello Radici Group) in 32’02”, 22° Giovanni Artusi 5° Promesse (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 32’34”, 29° Edoardo Brusa 6° Promessa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 33’34”.