Corsa campestre. Dominio africano nell’88^ edizione della 5 Mulini

Grande gara dell’azzurra Nadia Battocletti

Elisa Pastorelli si prende il 3° posto tra le Juniores

SAN VITTORE OLONA (VA) – Come da tradizione consolidata, la classica di corsa campestre che si corre sui prati e all’interno dei restanti mulini (all’inizio erano 5) di San Vittore Olona parla ancora straniero con il dominio degli atleti africani. Al femminile a vincere è la keniana naturalizzata Regno del Bharein Mutile Yavi Winfred con 17’22”. Grande gara dell’azzurra Nadia Battocletti che col 5° posto conclude dopo le altre tre keniane presenti, per lei il cronometro si ferma a 17’56”. Bene anche la compagna di vita del valsassinese Michele Fontana, in gara tra i Seniores maschile, Valeria Roffino 18’24”. Presente la nostra Elisa Pastorelli che si prende il 3° posto tra le Juniores con 19’59”. Due gialloblu tra gli Allievi, Edoardo Breusa ben si comporta cogliendo un ottimo 5° posto in 13’35” davanti a Konjoneh Maggi che si piazza all’8° posto in 13’48”.

Michele Fontana in gara tra gli Assoluti

Kenia, Etiopia, Kenia, niente da fare, troppo forti per tutti gli agili corridori africani, Bett Leonard Kipkemoi vince in volata con 32’08”, ma all’11° posto il lecchese Michele Fontana che conclude in 34’33” sesto degli italiani in gara, al 34° posto con 37’43” per i Falchi Lecco conclude Luca Del Pero col compagno di club Davide Perego al 50° posto in 40’00”

Bene i nostri Master che salgono sul podio in diverse occasioni.

Anna Angrisani della Pol Bellano Galperti Group conclude al 2° posto nella SF65, stessa medaglia per Daniela Gilardi della Sev Valmadrera nella SF55, Alessandra Arcuri del Gsa Cometa tra le SF45, Giuseppe Boschi tra i SM85 per l’Osa. Terzi posti per Aurelio Moscato tra i SM65 e per Paolo Pizzato tra i SM45 per la Pol Libertas Cernuschese e per Carlo Biffi tra i SM70 per l’Osa.

Così gli altri Master

4^ SF55 Giovanna Elena Fustella (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ SF35 Antonella Sirtori (Alc Cremella), 6^ SF 35 Irene Balestra (SEv), 6° SM60 Alberto Rovera 7^ SF40 Silvia Gilardi (Sev), 10° SM60 Giuseppe Bovelli (Avis Oggiono), 11° Stefano Caimi SM45 (Falchi Olginatesi), 12° SM60 Giorgio Bonacina (Sev), 13^ SF 40 Fabiola Ribeiro De OLiveiro (Team Pasturo), 15^ SF 40 Gloria Agostini (Sev), 17° SM65 Giovanni Civillini (Sev), 18° SM55 Gianerminio Sala (3 Life), 20° SM65 Italo Thaler (Sev), 20° SM50 Giuseppe Biìovino (Pol Pagnona), 22° SM40 Massimiliano Meroni (Sev), 22° SM65 Osvaldo Stropeni (Sev), 26° SM60 Roberto Taruselli (Osa), 27° SM40 Daniele Brigatti (Sev), 28° SM45 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 36° SM35 Antonio Berardini (Pol Bellano Galperti Group), 37° SM50 Massimo Colombo (SEv), 43° SM60 Fabrizio Mellera (Osa), 45° SM40 Alessandro Muoio (Sev), 59° SM55 (Vincenzo Fuoco (Sev), 60° SM55 Maurizio Invernizzi (Sev), 73° SM50 Ruben Gattinoni (Team Pasturo).