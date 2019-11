Corsa campestre. Doppio colpo dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

A Lanzada i campioni regionali Assoluti a staffetta

I lecchesi si impongono sia al femminile che al maschile

LANZADA (SO) – Una fredda mattinata e un percorso tecnico, ricavato nella pista di fondo di Pradasch a Lanzada, hanno incoronato le formazioni gialloblu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con i titoli regionali Assoluti di corsa campestre a staffetta.

Quattro concorrenti a percorrere un giro a testa di 2 Km, la formula prevedeva un atleta della categoria Allievi in prima frazione a cui seguiva uno Juniores o in alternativa un altro Allievo, in terza frazione un atleta della categoria Promesse o in alternativa uno Juniores, per ultimo un atleta della categoria Seniores o Master o in alternativa una Promessa o ancora uno Juniores.

La lunga mattinata di gare inizia con le prove provinciali riservate ai Master

I primi a calcare i prati imbiancati dalla brina sono stati gli atleti che hanno partecipato ad un cross corto provinciale, prima le categorie femminili e successivamente le maschili, tre i giri da 1 Km. Michela Acquistapace e Graziano Zugnoni portano in trionfo i colori del Gp Santi Nuova Olonio con patron Adriano Santi ad applaudire i suoi atleti.

Si prosegue con le gare provinciali riservate agli Esordienti

Prima i più piccoli della Esordienti con successi di Giulia Nana (As Lanzada) e di Alì El Idrissi Jamal (Gs Csi Morbegno). Si prosegue con gli Esordienti 8 – a vincere sono Caterina Vavassori (Gp Valchiavenna) e Giacomo Pozzi (Us Bormiese) – per finire con le gare individuali ecco gli Esordienti 10 con Tabatha Spini (Gp Talamona) e Filippo Bertazzini (Pol Albosaggia) a tagliare vittoriosi il traguardo.

Via alle staffette con le Ragazze ad aprire le ostilità

Sono le Ragazze ad aprire la lunga mattinata che a partire dalla categoria cadetti, assegnava le maglie di campione regionale. Un giro a testa di 1 Km e il Gp Talamona vince grazie a Marika Branchini, Silvia e Francesca Tirinzoni; stesso percorso per i Ragazzi e a vincere sono i milanesi del La Fenice con Yuri Azzara, Matteo Rocco Mico e Nicolò Piccin.

Primi titoli in palio a partire dalle Cadette

All’Atl Rezzato il primo titolo in palio: Dafne Mazzotti, Elena Lanfredi e Anna Castellani concludono la 3x1000m Cadette in 11’41”3 precedendo nella corsa al titolo la Pro Patria ARC Busto che arriva con Lucrezia Tavaglieri, Martina Toia e Margherita Fabris in 11’56”4; l’Atl Vale Brembana a completare il podio in 11’59”3 con Alice Ratti, Greta Carrara e Chiara Quadriglia.

Pro Patria ARC Busto al titolo nella 3x1000m Cadetti, Daniele Castelli, Tommaso Tarantino e Santis Yordi Garavaglia tagliano il traguardo dopo 9’46”, al Gs Csi Morbegno la seconda piazza in 11’56”4 ottenuta da Leon Bordoli, Federico e Francesco Bongio.

Camilla Valsecchi, Alessia Ippolito, Daniela Cariboni e Francesca Colombo, le neo campionesse regionali

Manca poco a mezzogiorno, il sole ancora non è riuscito a sbucare dalle montagne circostanti ma i motori delle atlete girano a pieno ritmo. Sulla linea di partenza le prime frazioniste della 4x2000m Assoluta. Lungo il percorso i sostenitori pronti a incitare le atlete al passaggio, lo sparo e la fila si allunga, davanti scappano col Santi Nuova Olonio a fare l’andatura. Lecco leggermente staccato ma tiene e al cambio Camilla Valsecchi, lancia in 4^ posizione Alessia Ippolito. La lecchese sembra avere una marcia in più rispetto alle avversarie e a poco meno di metà gara si è accodata alle prime, ma non si accontenta e, proseguendo in spinta, si porta in testa e consegna il testimone a Nicole Acerboni che si invola in solitaria inseguita a distanza dalle rappresentanti del Santi. Non ce n’è per nessuno e la quarta frazionista giallo blu, Francesca Colombo, taglia vittoriosa il traguardo in 30’43”5 davanti alla Pol Albosaggia risalita in 2^ posizione grazie alla rimonta dell’Azzurrina di corsa in montagna, Katia Nana, che era stata preceduta da Silvia Berra, Federica Eterovich e Gaia Bertolini e che fanno segnare 31’00”. A completare il podio l’Atl Valle Brembana con le gemelle Chiara e Sofia Begnis, Federica Cortesi e Anna Carla Gherardi che arrivano in 31’53”7.

Giovanni Artusi, Marco Aondio, Maneul Tagliaferri e Mattia Sottocornola sul gradino più alto

Copione identico al maschile con Giovanni Artusi a tenere botta e a cambiare in 4^ posizione a una decina di secondi dalla testa. Capolavoro di Marco Aondio che piano piano va a riprendere gli avversari davanti e nell’ultima tornata si invola in solitaria dando il cambio in prima posizione a Manuel Tagliaferri. Non mutano le posizioni al vertice, Mattia Sottocornola controlla agevolmente la gara e taglia il traguardo a braccia alzate. 25’29”2 il tempo dei lecchesi che lasciano la seconda classificata l’Atletica Valle Brembana a 20”, Pietro Gherardi, Nicola Mostacchetti, Matteo Bonzi e Danilo Gritti concludono dopo 25’49”1. Sul gradino più basso del podio la Pro Patria Arc Busto che aveva cambiato in testa con Edoardo Brusa, gli altri atleti sono stati Lorenzo Belotti, Marco Bolognini e Stefano Longo che chiude dopo 25’55”7.