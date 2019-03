SAN SPERATE (CA) – Una lunga trasferta fino alle porte di Cagliari per la disputa del campionato italiano Master di corsa campestre.

19 i titoli assegnati per l’occasione 10 al maschile dalla SM35 sino alla SM80 e 9 al femminile, dalla SF35 alla SF75.

Poco meno di 450 i partecipanti con atleti provenienti da tutta la penisola e anche da Lecco non sono mancati alcuni rappresentanti che si sono distinti portando a casa il titolo nazionale.

Sono le nostre donne a partecipare e vincere in terra sarda

In una splendida giornata primaverile, prima Elena Fustella di Brivio con la canotta dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni nella categoria SF55 vince l’ennesimo titolo della sua seconda carriera costellata di successi (41 titoli nazionali).

Successivamente è Giovanna Cavalli di Abbadia Lariana, in gara con i colori dell’Atl Paratico, a far suo il titolo nella SF60. Per Giovanna anche la doppia soddisfazione di aver contribuito a portare il titolo tra le società all’Atl Paratico davanti all’Atl 85 Faenza e al Circolo Minerva Parma.