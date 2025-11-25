Corsa campestre. Rayan El Azzouzi (Cadetti) vince in volata la 93^ Cinque Mulini

Domenica, a San Vittore Olona, il giovane del Team Pasturo chiude in 6’30” davanti a Calamai e Lucini

SAN VITTORE OLONA – Rayan El Azzouzi firma una delle prove più attese della Cinque Mulini, imponendosi tra i Cadetti nella storica gara di San Vittore Olona. Il giovane del Team Pasturo, Campione Italiano 2025 dei 2000 metri e seguito dall’allenatore Ahmed El Mazoury, ha avuto la meglio in volata chiudendo in 6’30”, davanti al toscano Francesco Calamai (Atletica Calenzano) in 6’31” e a Riccardo Lucini (ASD Nuova Virtus Crema) in 6’32”.

L’edizione numero 93 della manifestazione, organizzata per tutta la giornata di domenica dall’Us San Vittore Olona 1906, ha richiamato oltre 1100 atleti, dai settori giovanili ai Master, fino alle gare Assolute. I partecipanti hanno affrontato i tradizionali tratti attorno ai mulini Meraviglia e Cozzi, confermando il fascino intramontabile del percorso.

La mattina si è aperta con le prove Master — categorie SM55 e oltre, SM35/50 e tutte le femminili — per poi lasciare spazio alle gare giovanili, dalla categoria Ragazze ai Cadetti. A seguire le prove internazionali: Allieve/Juniores femminile e maschile, Cross corto femminile e maschile (3 km), fino al Cross lungo, articolato su tre giri da 2 km per le donne e quattro per gli uomini.

Cross corto femminile

La bergamasca Marta Zenoni (Luiss SSD A R.I.), Campionessa Europea di staffetta nel cross, ha dominato con 9’50”. Secondo posto per Chiara Spagnoli (Atletica Brescia 1950) in 10’14”, terza Martina Canazza (Bracco Atletica) in 10’19”. Positive le prove lecchesi: Nicole Acerboni (Bracco Atletica) quarta in 10’31”, Laura Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sesta in 10’38”.

Cross corto maschile

Successo dell’orobico Sebastiano Parolini (G. Alpinistico Vertovese), anche lui Campione Europeo di staffetta, con 8’12”. Argento a Masresha Costa (Atletica Brugnera PN Friulintagli) in 8’19”, bronzo a Marco Ranucci (Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi) in 8’26”.

Cross lungo femminile

Gara a senso unico per l’etiope Yenenesh Shimket, che ha chiuso in 19’11”. Seconda la keniota Sharon Chepkemoi con 19’44”, terza Elvanie Nimbona (Burundi, Asd Carmax Camoldolese) in 19’47”. Quarta l’azzurra Valentina Gemetto (Caivano Runners) con 20’19”, quinta Lucia Arnaldo (Atletica Dolomiti Belluno) in 20’25”.

Cross lungo maschile

Sul podio anche l’azzurro Iliass Aouani (GS Fiamme Azzurre), bronzo nella maratona ai Mondiali 2025 di Tokyo, terzo in 23’29”. A vincere è stato l’eritreo Saymon Tesfagiorgis Amanuel con 22’48”, seguito dal keniota Matthew Kiipkoech Kipruto in 23’20”. Nella top five gli italiani Luca Alfieri (Atletica Casone Noceto), quarto in 23’31”, e Osama Zoghlami (CS Aeronautica Militare), quinto in 23’34”.

Risultati degli atleti lecchesi

Ragazze/i:

54ª Giada Beretta (US Derviese), 84ª Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo).

Cadette/i:

7ª Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1° Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 12° Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 64° Riccardo Ando Longoni (CS Cortenova), 74° Oscar Gianola (Premana).

Allieve/i:

46ª Denise Mascheri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

7° Francesco Gianola (Premana), 48° Daniele Arlati, 51° Federico Forni, 80° Luca Farina (tutti Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 85° Marco Fazzini (Premana).

Juniores:

28ª Anna Tentori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 31ª Ilaria Artusi (Bracco Atletica).

32° Tommaso Farina, 43° Lorenzo Forni, 50° Alessandro Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Cross corto Assoluti/e:

4ª Nicole Acerboni (Bracco Atletica), 6ª Laura Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 11ª Letizia Oltolini (US Derviese), 16ª Ilaria Menatti (Bracco Atletica).

24° Federico Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 37° Alessandro D’Abrusco (Merate Atletica Promoline).

Cross lungo:

25° Mustafa Belghiti (ASD Sicilia Running Team), 44° Mattia Sottocornola, 48° Giovanni Artusi, 87° Nicolò Vergottini, 88° Giulio Mascheri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 55° Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana).

Master 55 e oltre:

36° Giuseppe Bovino (Polisportiva Pagnona), 72° Giovanni Carlo Biffi (Osa Org Sportiva Alpinisti), primo nella categoria SM70.

Master 35/50:

34° Attilio Ezio Artusi (CS Cortenova), 52° Filippo Magnani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Master femminile:

12ª Maria Gianola (CS Cortenova), terza nella SF50; 18ª Elisabetta Arrigoni (CS Cortenova).

La Cinque Mulini conferma così il proprio ruolo di riferimento nel panorama del cross internazionale, tra agonismo, tradizione e un pubblico che continua a sostenere ogni categoria in gara.