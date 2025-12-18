Corsa campestre: il calendario regionale e provinciale 2026 Fidal

Dal Trofeo Brianzolo, al cross per tutti, Lanfritto Maggioni, Campionato di Società, Campionati Regionali

MILANO – E’ stato pubblicato il calendario 2026 della corsa campestre. Sei tappe del Trofeo Brianzolo tutte al sabato pomeriggio: 1^ prova 17 gennaio organizzata dall’Avis Oggiono a Oggiono, 2^ prova organizzata dal Gs Avis Seregno a Seregno il 24 gennaio, 3^ prova 7 febbraio organizzata dal Asd Gamber de Cuncuress a Agrate Brianza il 14 febbraio, 4^ prova organizzata dal Gp Villasantese al Parco di Monza, la 5^ prova organizzata dagli Amici dello Sport Briosco il 28 febbraio a Briosco, la 6^ e ultima prova organizzata dagli Asd Marciacaratesi il 7 marzo a Carate Brianza.

5 tappe del Cross per Tutti tutte di domenica mattina, si parte con la 1^ prova l’11 gennaio organizzata dall’Atletica Cesana Moderno a Cesana Maderno, la 2^ prova organizzata dalla Polisportiva Canegrate a Canegrate il 18 gennaio, la 3^ prova organizzata dall’Atletica Team Brianza Lissone a Lissone l’8 febbraio, la 4^ prova organizzata dell’Atletica Cinisello a Cinisello Balsamo il 1 marzo, la 5^ e ultima prova organizzata dal Gsa Brugherio a Brugherio l’8 marzo.

5 prove del trofeo Lanfritto Maggioni l’8 febbraio la 1^ prova a Albate (Co), il 22 febbraio la 2^ prova a Casnate Con Bernate (Co), l’8 marzo la 3^ prova a Erba (Co), il 15 novembre la 4^ prova a Rodero (Co), il 29 novembre la 5^ e ultima prova a Cernusco Lombardone (Lc).

Tutte le altre gare di corsa campestre iniziando il 6 gennaio a XXVII^ edizione Cross a Bedizzole; l’11 Gennaio a Torre dei Rovere (Bg) Festa del Cross Lombardia e Coppa Lombardia; 11 gennaio a Rodengo Saiano (Bs) 1^ edizione pistino cross; 11 gennaio a Spino d’Adda (Cr) III^ edizione Memorial Mario Pertusi; 18 gennaio Capo di Ponte (Bs) prova unica regionale del CDS Assoluti, CDS Cadetti prima prova indicativa per la festa del cross Nazionale; 25 gennaio LXIX^ edizione del Campaccio a San Giorgio sul Legnano; il 25 gennaio a Albino (Bg) IX^ edizione Cross di Perola; 25 gennaio a Puenago (Bs) II^ edizione Puenago cross; il 25 gennaio a Pompiano (Bs) il XXVII^ edizione del Cross del Carrobbio; l’1 febbraio a Paderno Dugnano XVI^ edizione Cross Città di Paderno Dugnano (Mi) Campionato Regionale Assoluti (A/J/P/Assoluti) e campionato Ragionali Cadette/i + 2^ prova indicativa Cadette/i per la festa del Cross Nazionale; l’1 febbraio a Casalzuigno (Va) IX^ edizione Cross della Valcuvia XXI^ edizione Trofeo Mario Sangalli a.m.; 8 febbraio a Rocca di Papa (Rm) Campionato Italiani Individuali e di società per i Master; 15 febbraio Urgnano (Bg) XXVIII^ edizione del Trofeo Ondei Aldo a.m.; il 15 febbraio a Concesio (Bs) il XVI^ edizione del trofeo Comune di Concesio Memoral Fabrizio Bonardi; il 18 febbraio a Nuovo Olonio (So) V^ edizione del cross di Dubino XIV^ edizione del Trofeo Centro Agrario; il 21/22 febbraio a Marinella di Selinunte (Tp) Campionato Italiano a staffetta, Campionato Italiano e di società, Campionato Italiano Cadette/i e per Regioni; 22 febbraio San Giorgio Bigarello (Mn) V^ edizione Foresta della Carpaneta; l’8 marzo a Fiorano al Serio (Bg) XVI^ edizione del Cross Baia Del Re; il 14/15marzo a Cassino (Fr) Campionato FISU e Mondiale Univesitari di cross; il 15 marzo a Cortenova (Lc) XXIII^ edizione del Trofeo Cs Cortenova gare Rappresentativa giovanile, festa del cross e Campionato Ragionale e Cross Corto Assoluto; il 29 marzo a Chiari (Bs) il XXIII^ edizione Cross di Chiari XXIV^ edizione Memorial Elena Bonaiti.