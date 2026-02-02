Corsa campestre. Il premanese Francesco Gianola è campionato regionale Junior

Terzo posto nella Allieve per Sofia Piazza (Atletica Lecco)

XVI Cross Città di Paderno Dugnano, festa del Cross Fidal Crl, Coppa Lombardia

PADERNO DUGNANO – Domenica mattina, organizzato dall’Euroatletica 2002, si è corso il Campionato Regionale di corsa campestre, valido dai Cadette/i fino ai Seniores, mentre per la categoria Cadette/i la gara era valida anche per la convocazione al Campionato Italiano Individuale e per Regioni (21/22 febbraio a Selinunte-Trapani).

Oltre 500 atleti hanno calcato i prati vicino al Campo Sportivo Tito di Paderno Dugnano (MI), su distanze che andavano dai 2km (Cadette) fino ai 10km (Seniores maschile) con 5 giri da 2km.

Gran bella gara del premanese Francesco Gianola che vince il titolo regionale nella categoria Juniores, 7km (1 giro piccolo più 3 giri grandi). In fuga Gabriele Sutti (Gs Valgerola Ciapparelli), con il lecchese che è sempre rimasto a una cinquantina di metri nel gruppetto dei primi. Al 3° giro Francesco è andato a prendere l’avversario e all’ultimo giro se n’è andato da solo vincendo con il tempo di 22’30”. Al secondo posto con 5” di distacco Jeremy Daniel Allen (Atletica Cento Torri Pavia). Bene il gialloblu Tommaso Farina (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 8° con 23’35”.

Gran bella gara anche per la lecchese dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Sofia Piazza riesce a concludere al 3° posto con 16’20” nella categoria Allieve dopo 4km di gara. Niente da fare per tutte le avversarie, a vincere è stata la campionessa italiana del 2025 sui 2000m (Cadette) Maddalena Ravà (Atletica Meneghina) con 15’16”. Bene anche Giulia Sutti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 8^ con 16’37”.

Per quanto riguarda gli altri lecchesi, nella categoria Seniores femminile, tra le prime dieci troviamo Marta Crippa 5^ (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 26’44”, Nicole Acerboni 6^ (Bracco Atletica) con 26’56”, Camilla Valsecchi 10^ (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 27’27”.

Nei Seniores maschile, 10km, a vincere è stato il Campione Europeo di staffetta, Sebastiano Parolini (Gav Alpinistico Vertovese) con 31’39”, per i lecchesi Martino Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 12° Assoluto e 4° categoria Promessa con 33’37”, Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) 19° Assoluto e 7° Promessa con 34’10”.

Tra le Juniores femminile, 5km da correre, a vincere è stata Martina Ghisalberti (Atl Valle Brembana) con 18’23”, la migliore dei lecchesi è stata Ilaria Artusi (Bracco Atletica) col 9° posto in 20’11”.

5km per gli Allievi, in volata vince Giordano Contigiani (Gs Bernatese) con 16’23”, stesso tempo del secondo Riccardo Lucini. Tra le Cadette prima Aya Khattab, l’atleta della Polisportiva Albosaggia se ne va da sola e al traguardo dopo 2km vince con 7’56”, sorpresa della primatista Italiana categoria Ragazze dei 1000m con 2’52”92 (Busto Arsizio 21/09/2025), Lydia Ghizzoni 3^ classificata con 8’03”. Al maschile, 3km da correre, sono rimasti in tre per la volata. Stesso tempo per i primi tre, a vincere con 10’08” è stato il milanese Edoardo Maria Tricarico (Atletica Meneghina), 2° Lorenzo Ponti (Atletica Dalmine Educando) e 3° Lorenzo Macchi (Pro patria ARC Busto Arsizio), peccato per il 6° posto di Rayane Matrane (Cs Cortenova) con 10’11”, che non centra la convocazione per la Lombardia. Se vorrà correre al tricolore in Sicilia dovrà accontentarsi del Campionato Italiano individuale senza rappresentare la Lombardia tra le Regioni.

