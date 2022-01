Corsa campestre. La Colombo Costruzioni in gara alla Coppa Europa per club

Il gruppo Juniores, campione italiano in carica, vola ad Oeiras

Konjoneh Maggi, Jonut Puiu, Giovanni Artusi e Edoardo Brusa saranno i protagonisti

LECCO – Manca poco più di una settimana ma all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni sono già in fermento, domenica 6 febbraio a Oeiras, comune portoghese del distretto di Lisbona affacciato sull’oceano Atlantico, si disputerà la Coppa Europa per club e dall’Italia partiranno le formazioni campioni d’Italia 2021 degli Juniores maschili e femminili e gli Assoluti.

Campi Bisenzio 2021: Konjoneh Maggi, Jonut Puiu, Giovanni Artusi e Edoardo Brusa vincevano lo scudetto tricolore

Saranno ancora loro, accompagnati dal segretario sociale Maurizio Longoni e dal tecnico Sandro Marongiu, a rivivere questa emozionante avventura, per la seconda volta la formazione manzoniana, sarà chiamata a partecipare a questa importante manifestazione per club, riservata solamente alle squadre campioni nazionali tra gli Juniores e tra i Seniores, e Konjoneh Maggi, Jonut Puiu, Giovanni Artusi e Edoardo Brusa a marzo 2021 ritornavano da campi Bisenzio (Fi) col tricolore cucito addosso. Ora, a distanza di quasi un anno, sono pronti a partecipare alla manifestazione che già in passato aveva visto sempre gli Juniores partecipare alla stessa prova di Albufeira sempre in Portogallo.

Sono passati 8 anni dalla partecipazione ad Albufeira

Una bella soddisfazione dunque per la società che a distanza di 8 anni, parteciperà di nuovo a questa massima rassegna continentale per quanto riguarda la corsa campestre a livello societario. Era il 2014 e anche allora il Portogallo era la sede dei campionati, per Albufeira, una spedizione ben più numerosa partì da Lecco, ai sei atleti che gareggiarono si aggiunsero anche allenatori e un dirigente. Questa volta causa restrizioni per Covid-19, da Lecco saranno solo sei a partire, quattro atleti e due accompagnatori, ma la soddisfazione in casa gialloblu è comunque altissima e non si vede l’ora di gareggiare.