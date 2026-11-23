Una giornata di festa a San Vittore Olona con la storica gara internazionale

Tutti i risultati dei lecchesi che hanno partecipato alla competizione

SAN VITTORE OLONA (MI) – Una giornata di festa per la corsa campestre, l’Us San Vittore Olona ha organizzata la 94^ edizione del “5 Mulini”, storica gara internazionale World Cross Country Tour. In gara le categorie Master, subito dopo le gare giovanili Ragazze/i, Cadette/i, poi le due gare assolute, prima femminile e successivamente maschile per la gara internazionale. La giornata è proseguita con altre gare giovanili Esordienti 5/8/10, Allieve/Juniores femminile e maschile, a chiudere il cross corto Assoluto di poco più di 3 km.

Percorso pesante con acqua, fango, freddo e fatica, tanti atleti hanno alzato bandiera bianca, ma chi ha festeggiato è sicuramente la lecchese Laura Nardo (Atletica 85 Faenza) capace di chiudere al 5° posto nella gara internazionale del cross corto con 12’28”. La lecchese Master 35 ha duellato contro le miglior crossiste nazionali, successo alla trentina Valeria Minati (Us Quercia Dad Conad) con 11’36”. Presenti altri lecchesi: 26^ Denise Mascheri con 14’36” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 29^ Anita Raineri con 14’48” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 32^ Sofia Tarca con 16’10” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Al maschile vince Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese) Campione Europeo 2025 nella staffetta, 10’00” il suo tempo. Per i lecchesi: 20° posto Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana) con 11’08”, al 23° posto Federico Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 11’19”, al 28° posto Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 11’36”, al 35° posto Flavio Tornaghi (Merate Atletica Promoline) con 11’56”, al 42° posto Luca Franco Beretta (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 12’34”.

La gara internazionale femminile, 3 giri (6,2km) vede la vittoria Etiope con Likina Amebaw con 19’54”, al 2° posto la Keniota Cynthia Chepkirui con 20’40”, chiude il podio l’azzurra Lucia Arnoldi (Gs Fiamme Oro/Dolomiti Belluno) con 20’58”. Al maschile dopo 8,2km, tutta Africa nel podio, vince l’Eritrea con Saymon Tesfagiorgis Amanuel con 23’28”, secondo posto per il burundese Celestin Ndikumana con 23’57” (Asd Atletica Vomano), chiude il podio il keniota Frankline Kibet con 24’05”. Per gli azzurri 6° posto del lombardo Luca Alfieri (Atletica Casone Noceto) con 24’23”. Per i lecchesi Carlo Tagliabue (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 35° con 26’41”, Mattia Sottocornola (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 45° con 27’28”.

Tutti i vincitori e gli altri risultati dei lecchesi