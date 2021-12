Corsa campestre. Milano Cross Challenge, Mattia Padovani sfiora il podio

Successo per la 1^ edizione, oltre 500 atleti al via

Dagli Esordienti 5 fino al cross Assoluto, festa per il cross a Milano a quasi 50 anni dall’ultima volta

MILANO – Top Training e Giorgio Rondelli in cattedra nell’organizzazione della prima edizione del “Milano Cross Challange” manifestazione internazionale di corsa campestre che si torna a correre sui prati di Milano città a quasi 50 anni dall’ultima volta. Le gare all’ippodromo Snai La Maura in zona San Siro, giovanili che precedono il clou della manifestazione, il cross internazionale che vede al via alcuni azzurri reduci dai campionati Europei di cross.

Mattia Padovani sfiora il podio nel Challange

A vincere questa prima edizione tra gli Assoluti è stato il poliziotto Ala Zoghlami finalista alle ultime olimpiadi sui 3000sp, per l’atleta di origini tunisine 15’16” il tempo impiegato a completare i 5km del percorso, a 2” arriva il piemontese Dario De Caro e a completare il podio il finanziere Yassin Bouhi che ferma il cronometro a 15’19”. Poco dietro arriva il lecchese Mattia Padovani dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, il suo 15’27” vale la 4^ posizione sui 104 atleti che hanno preso parte alla gara.

Presenti anche altri atleti lecchesi con Teresa Buzzella al 5° posto tra le Cadette

Si conferma tra le più forti Cadette lombarde la derviese Teresa Buzzella, 2,8km il percorso dedicato alla categoria, non sfugge la vittoria a Sofia Fidenius che si impone per il l’AtleticralS2-Teatro la Scala in 10’06”, la lecchese dell’Unione Sportiva Derviese con 10’34” va a prendersi il 5° posto.

Sara Ghezzi in gara nell’Assoluta femminile

A vincere la gara Assoluta femminile, la vice campionessa europea Under 23 Klara Lukan in gara con i colori della Slovena Atletsko DrustvoKladivar C. che a percorrere i 5km riservati alla gara Assoluta impiega 17’34”. Dietro la campionessa europea a squadre di Dublino Giovanna Selva che per la Sport Project VCO, taglia il traguardo in 17’47”, al 3° posto la pluricampionessa e primatista italiana di categoria Nicole Reina che per il Csu Pro Patria Milano completa il podio con 17’56”, al 13° posto in 20’27” per la Polisportiva Libertas Cernuschese conclude Sara Ghezzi.

Ultima lecchese in gara Gaia Rigamonti che con i colori dell’Atl Cassago che va a prendersi il 14° posto tra le Ragazze in 7’43”, a vincere la gara è stata la piemontese dell’Atl Bellinzago Carolina Bagnati in 6’38”.