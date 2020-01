Corsa Campestre, si apre il Campionato di Società, bene le lecchesi

Prima fase del Campionato di Società di corsa campestre

Atletica Lecco Colombo Costruzioni, buona la prima, bene anche l’Us Derviese.

ARCISATE- Cambia sede la 25^ edizione del cross di Arcisate e ritorna alle origini, ieri mattina con l’Atl Arcisate in regia, si è disputata la prima fase del campionato di società Assoluto di corsa campestre, campionato che dopo la seconda fase di Cellatica al 23 febbraio dove ci sarà in palio anche il titolo regionale individuale, decreterà le finaliste per il campionato di società nazionale in programma a Campi Bisenzio al 15 marzo.

Prime cinque formazioni maschili e tutte le femminili a staccare il pass nazionale.

Obiettivo per le squadre sarà concludere la seconda fase entro le prime cinque posizioni maschili a cui si aggiungeranno eventuali squadre qualificate dalla finale nazionale 2019, per le formazioni femminili importante era concludere la gara con almeno tre atlete della stessa società per staccare il pass nazionale.

Pass per ora staccato sicuramente dalle cinque formazioni giallo blu che non si accontentano di partecipare ma vanno tutte sul podio partendo dalle Allieve dove concludono al 3° posto con le ragazze dell’Us Derviese al 6° e successivamente con le vittorie tra le Juniores e tra le Promesse/Seniores femminile.

Al maschile bella accoppiata lecchese grazie al primo posto dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni seguita dall’Us Derviese tra gli Allievi , a podio anche la squadra giallo blu Assoluta grazie al 3° posto, unici a non coprire la gara in questa prima fase sono stati gli Juniores presenti solo in due, ma per loro pass già staccato in anticipo grazie al 10° posto nella classifica finale del 2019.

Elisa Pastorelli e Mattia Padovani splendidi vincitori.

La Juniores Elisa Pastorelli vince con la canotta giallo blu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni dopo 5km corsi in 19’32” e si lascia alle spalle Angelica Prestia della Bracco che arriva in 20’01” ma sul gradino più basso del podio è ancora una giallo blu, Irene Arlati con 20’12” chiude il podio.

Ma le soddisfazioni per i lecchesi non finiscono certo qua e nella gara conclusiva lunga 10km, Mattia Padovani controlla agevolmente gli avversari, solo nel corso dell’ultimo giro il lecchese rompe gli indugi e va a vincere in solitudine dopo 32’13” e si lascia alle spalle Hicham Kabir della San Rocchino secondo in 32’27” che ha ragione solo al poto finis di Michele Palamini terzo con lo stesso tempo per il Gruppo Alpinistico Vertovese.

Ilaria Dal Magro, Nicole Acerboni e Mattia Adamoli argenti individuali.



Ottima seconda piazza sui 7km per la Seniores giallo blu, Ilaria Dal Magro che si arrende in 27’06” alla sola Federica Zenoni che con la nuova maglia dell’Alpinistico Vertovese taglia il traguardo in 25’56”, a completare il podio la compagna di società della vincitrice, Ilaria Luzzana in 27’20”.



Spettacolare volata per Mattia Adamoli dell’Us Derviese che si prende il secondo posto tra gli Allievi in gara sui 5km, 17’11” il suo tempo contro il 17’07” del vincitore Mattia Zen del Cus Insubria, Matteo Bardea per il Lanzada in 17’14” a completare il podio, tra le Promesse premiate anche Nicole Acerboni col 2° posto e Francesca Colombo col 3°.



I risultati del lecchesi (tra parentesi le società quando non dell’Atl Lecco)