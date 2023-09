Corsa. Campionato provinciale Ragazzi e Cadetti: bene Cortenova e Derviese

Due titoli ai valsassinesi con Nicola Spano (Ragazzi) e Denise Mascheri (Cadette)

Una vittoria anche per l’Us Derviese con Guido Christian Acerboni nei Cadetti

MENAGGIO (CO) – Sabato scorso, organizzato dall’Atletica Centro Lario, si è svolto il 1° Trofeo di Città di Menaggio. In gara i più piccoli degli Esordienti 5 fino agli Assoluti; per il campionato provinciale hanno corso le categoria Ragazze/i, Cadette/i.

Due titoli per il Cs Cortenova, Nicola Spano nei Ragazzi e Denise Mascheri nelle Cadette, un titolo per l’Us Derviese con Guido Christian Acerboni nei Cadetti e l’ultimo titolo per Francesca Burgassi del Lieto Colle nelle Ragazze.

Le gare Assolute

A vincere Daniele Molatore del (Gp Santi Nuovo Olonio) con 18’08”5, al 2° posto Fabio Ruga (La Recastello Radici Group) con 18’27”0 e al 3° posto con Jonathan Tamborini (Asd BTF92 Atletica con 18’58”1. Al femminile a vincere è stata Elisa Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 21’03”4, al 2° posto Asia Contessa (Gp Santi Nuovo Olonio) con 23’59”1 e al 3° posto Micol Caprani (Atl Alto Lario) con 24’40”1.

Tutti i podi delle giovanili.