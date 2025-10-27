Corsa. Il Comitato Csi di Lecco in festa: premiati i campioni provinciali

Corsa campestre, atletica leggera e Gran Combinata
Il Gs Virtus Calco vince tutto, tre titoli tra le società
BELLANO – Sabato pomeriggio, organizzata dalla Polisportiva Bellano all’oratorio San Giovanni Bosco, si è svolta la festa del Comitato di Lecco del Centro Sportivo Italiano, con la premiazione di tutti i Campionati Provinciali individuali e di società, partendo dalla corsa campestre, all’atletica leggera e alla Gran Combinata. Vince tutto il Gs Virtus Calco: tre titoli di società e tantissimi campioni provinciali individuali.
Dopo le premiazioni la Polisportiva Bellano ha offerto il rinfresco a tutti i presenti. La prossima gara sarà il 16 novembre organizzata dal Csc Cortenova con la prima prova del Campionato Provinciale della corsa campestre.
Tutti i Campioni Provinciali 2025
Corsa campestre
Esordienti-Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco), Nicolò Mandelli (Team Pasturo).
Ragazze/i-Diletta Pazzini (Premana), Denis Pomoni (Premana).
Cadette/i-Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate), Lorenzo Guido (Team Pasturo).
Allieve/i-Caterina Ciacci (Csc Cortenova), Francesco Gianola (Premana),
Juniores-Elisa Menatti (Us Derviese), Vittorio Crippa (Gs Virtus Calco).
Seniores-Letizia Ottolini (Us Derviese), Stefano Villa (Gs Virtus Calco).
Amatori A-Costanza Antonello (Gs Virtus Calco), Daniele Tagliaferri (Polisportiva Pagnona).
Amatori B-Debora Benedetti (Team Pasturo), Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco).
Veterane/i A-Antonella Crucifero (Team Pasturo), Massimiliano Rigamonti (Polisportiva Bernate).
Veterane/i B-Donatella Rota (Polisportiva Pagnona), Lino Marelli (Team Pasturo).
Società-1^ Gs Virtus Calco, 2^ Team Pasturo, 3^ Csc Cortenova.
Atletica su pista
Esordienti-Viola Colombo (Gs Virtus Calco), Nicolò Mandelli (Team Pasturo).
Ragazze/i-Lavinia Origo (Gs Virtus Calco), Giacomo Boetto (Team Alto Lambro).
Cadette/i-Yasmin Gouen (Team Alto Lambro), Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco).
Allieve/i-Rebecca Colombo (Gs Virtus Calco), Cristian Pasquale (Team Alto lambro).
Juniores-Elisa Dozio (Gs Virtus Calco), Filippo Colombo (Gs Virtus Calco).
Seniores-Camilla Valsecchi (Team Pasturo), Matteo Dozio (Gs Virtus Calco).
Amatori A- Arianna Meles (Team Pasturo), Marco Schiavo (Team Alto Lambro).
Amatori B-Iris Gemma Morosini (Team Alto Lambro), Luca Perego (Gs Virtus Calco).
Veterane/i A-Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), Massimiliano Spano (Csc Cortenova).
Veterane/i B-Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate), Giuseppe Piva (Polisportiva Bellano).
Società-1^ Gs Virtus Calco, 2^ Team Alto Lambro, 3^ Polisportiva Bernate.
Gran Combinata
Esordienti-Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco), Nicolò Mandelli (Team Pasturo).
Ragazze/i-Anna Colombo (Gs Virtus Calco), Dario Ghislandi (Gs VIrtuas Calco).
Cadette/i-Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate), Riccardo Longoni (Csc Cortenova).
Juniores-Vittorio Crippa (Gs Virtus Calco).
Seniores-Camilla Valsecchi (Team Pasturo), Stefano Villa (Gs Virtus Calco).
Amatori A-Costanza Antonello (Gs Virtus Calco), Diego Panzeri (Polisportiva Pagnona).
Amatori B-Paola Beccalli (Gs Virtus Calco), Paolo Cattaneo (Polisportiva Bernate).
Veterane/i A-Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), Massimiliano Spano (Csc Cortenova).
Veterane/i B-Maria Grazia Zuliani (Polisportia Bernate), Lino Marelli (Team Pasturo).
Società-1^ Gs Virtus Calco), 2^ Team Pasturo), 3^ Polisportiva Bernate).