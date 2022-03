Corsa. Il Falco Lorenzo Beltrami fa sua la “Scarpa d’Oro”

Ben cinque i podisti lecchesi nella top ten

Primati personali strapazzati nella mezza maratona di Vigevano

VIGEVANO – Poco meno di 700 sono stati i partecipanti alla mezza maratona che si è disputata a Vigevano e denominata “Scarpa d’Oro”. Lecchesi protagonisti grazie alla vittoria del Falco Lorenzo Beltrami che ferma il cronometro a 1h10’28” a soli 18” dal primato personale fatto registrare alla Mezza di Lecco a inizio marzo quando sfiorò il podio col 4° posto.

Alle spalle del lecchese arriva in 1h10’44” Loris Mandelli della Pol Carugate e a completare il podio Massimiliano Milani dell’Atl San Marco Us Acli che ferma il cronometro a 1h11’08”, ancora lecchesi protagonisti a partire da Marco Melesi del Cs Cortenova che dà una spallata al suo vecchio primato e con 1h13’04” toglie quasi 3’ e si prende il 5° posto. Subito dietro in classifica la coppia dei Falchi Lecco composta da Simone Turrisi 6° con 1h13’24” a sua volta al personale migliorato di 38” e Simone Gilardi 7° con 1h13’36” che migliora il suo precedente personal best di ben 2’. Nella top ten l’altro falco Paolo Bonanomi 10° con 1h15’10” che paga un passaggio a metà gara un po’ troppo sollecito.

Gli altri lecchesi presenti

19° Giovanni Mazzei 1h19’15” (3 Life), 36° Stefano Caimi 1h22’42” (Esc Falchi Olginatesi), 255° Giuseppe Canali 1h41’59” (Team Pasturo), 325^ Giuseppina Ponti (2^ SF55) 1h46’09” (Avis Oggiono), 336° Alessandro Meroni 1h46’35” (Avis Oggiono), 338^ Ribeiro De Oliveira Fabiola (5^ SF40) 1h43’35” (Team Pasturo), 389° Umberto Bossetti 1h49’32” (Osa Org Sport Alpinisti), 431° Vincenzo Fuoco 1h51’32” (Team Pasturo), 447° Maurizio Invernizzi 1h52’44” (Team Pasturo), 478° Ruben Gattinoni 1h54’39” (Team Pasturo).