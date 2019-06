Corsa in Montagna, agli europei anche Elisa Pastorelli (Atletica Lecco)

Elisa Pastorelli veste di nuovo l’azzurro

La rappresentante dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni convocata per i campionati europei di corsa in montagna

ZERMATT- Erano attese: finalmente sono uscite le convocazioni per il campionato europeo di corsa in montagna che si disputeranno a Zermatt il 7 luglio e tra i 16 azzurri che prenderanno parte ai campionati, anche la lecchese Elisa Pastorelli.

Seconda volta in azzurro per la lecchese

Esordio nella scorsa stagione a Lanzada in occasione della Youth Cup ovvero il mondialino Allievi di corsa in montagna di Lanzada dove era stata la migliore delle azzurre col 4° posto individuale e con l’oro a squadre a coronare la sua prima maglia azzurra.

Saluzzo e Albavilla, tappe di avvicinamento agli europei

Fondamentali per la nuova maglia azzurra di Elisa sono stati i risultati ottenuti prima a Saluzzo in occasione dei campionati italiani a staffetta dove era salita sul podio assieme a Francesca Gianola col terzo posto ma col 2° miglior tempo individuale tra le Juniores preceduta di soli 3” dalla valtellinese Katia Nana, e soprattutto la gara sui monti di casa ad Albavilla, dove il trofeo Jack Canali era gara indicativa per la selezione per Zermatt. Qua Elisa ottiene il quarto tempo assoluto ma nettamente prima tra le Juniores dando ben 29” di distacco all’amica Katia che l’aveva preceduta a Saluzzo e 1’11” a Chiara Sclavo che assieme a Angela Mattevi campionessa Europea in carica convocata di diritto completano il quartetto azzurro in gara a Zermatt.