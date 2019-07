Corsa in Montagna: agli Europei ‘oro’ a squadre per Elisa Pastorelli

Europei di corsa in montagna, Italia sette volte sul podio.

Under 20. Elisa Pastorelli conquista l’oro a squadre

ZERMATT- Un successo per i colori azzurri questa edizione dei campionati europei di corsa in montagna sola salita: due volte campioni d’Europa a squadre, le Assolute e la Under 20 femminile, argento a squadre gli Assoluti e bronzo per gli under 20 maschili, individualmente Angela Mattevi e Alain Cavagna vice campioni europei nella Under 20, Chevrier Xavier veste il bronzo dopo più di un anno fermo al palo per problemi fisici.

Della formazione azzurra Under 20 ha fatto parte anche la nostra Elisa Pastorelli, la ragazza di Albavilla allenata da Maria Righetti si prende l’11° posto pagando sul finale dopo aver corso per quasi tutta la gara nelle prime sette posizioni, ma alla fine è gioia anche per lei con l’oro a squadre conquistato.