In corso i campionati mondiali corsa in montagna Fiski in Catalogna

Nazionale azzurra a forte trazione lecchese.

VALL DE BOI – Sono in corso di svolgimento in Catalogna i campionati mondiali di Skirunning griffati Fiski, i 16 convocati sono partiti ieri sera dall’aeroporto di Orio al Serio, tra loro anche 4 lecchesi: Francesca Rusconi (Team Pasturo), Luca Del Pero e Danilo Brambilla (Falchi Lecco) e Daniel Antonioli.

Questa mattina, venerdì, le prime gare. Il vertical vede la vittoria in 35’06 del giapponese Ruy Ueda, che precede lo spagnolo Daniel Asanz Laborda che sale in 35’38” e a completare il podio al 3° posto l’elvetico Roberto De Lorenzi che impiega 35’55”.

Sfiora il podio l’azzurro Manuel Da Col che si piazza al 4° posto in 36’05”, gli altri azzurri in gara si prendono il 12° posto con Andrea Marinucci in 39’46”, dal 14° al 16° posto gli altri tre azzurri, Luca Compagnoni con 39’57”, il lecchese Luca Del Pero 15° in 40’52” e Lorenzo Rota Martir in 40’56”.

Al femminile l’unica azzurra in gara è stata Elena Nicolini che conclude la prova in 46’39”, la gara è stata vinta da Marcela Vasinova atleta della repubblica Ceka in 41’00”, alle sue spalle salgono con lei sul podio la spagnola Oihana Kortazar Aranzeta con 43’14” e la francese Iris Passey con 44’26”.

I campionati proseguiranno sabato con la gara di Ultra Skimarthon di 68km e si concluderanno domenica con la 42km a cui sono iscritti tutti e quattro i lecchesi e per concludere.