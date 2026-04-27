Corsa in montagna: Atletica Lecco d’argento ai Campionato di Società Allieve/i

Quarto posto per il Team Pasturo, quinto per Premana, ottavo per Cs Cortenova
7° Trofeo Comune di Val Brembilla, 3^ prova Coppa Lombardia. Campionato Regionale individuale e di società categoria Allievi/e
VAL BREMBILLA (BG) – Sabato scorso, organizzata dall’Atletica Valle Brembana, si è svolta la gara giovanile di corsa in montagna valida per il 7° Trofeo Comune di Val Brembilla dagli Esordienti fino agli Allievi. Vincono i padroni di casa con ben 1589 punti, bene i valsassinesi Premana con 834 punti, chiude il podio il Gs Csi Morbegno con 680 punti, 7° posto per il Cs Cortenova con 456 punti, 16° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 131 punti, al 17° posto il Team Pasturo con 119 punti, al 18° posto l’Osa Org. Sportiva Alpinisti con 92 punti.
Nella 3^ prova della Coppa Lombardia (Ragazzi/Cadetti/Allievi) a vincere è sempre l’Atletica Valle Brembana con 470 punti, argento per la Polisportiva Albosaggia con 271 punti, Gs Csi Morbegno bronzo con 270 punti, Premana chiude al 4° posto con 204 punti, 8° posto Cs Cortenova con 129 punti, 13° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 71 punti, 15° posto il Team Pasturo con 59 punti.
Nel Campionato di Società Allieve/i con 71 punti vince il Gs Csi Morbegno, al 2° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con gli stessi punti, 4° posto il Team Pasturo con 59 punti, 5° posto Premana con 55 punti, 8° posto Cs Cortenova con 26 punti.
Individualmente Paolo Tagliaferri (Premana) vince la gara degli Esordienti, bene anche Rayane Matrane (Cs Cortenova) 2° nella categoria Cadetti, sfiorano il podio con il 4° posto Cristina Gianola (Premana) nelle Esordienti, Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Allieve.
Tutti i risultati dei vincitori e tutti i lecchesi in gara
- Esordienti f/m
1^ Camilla Gandi (Atletica Valle Brembana), 4^ Cristina Gianola (Premana), 5^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 6^ Lara Colombo (Cs Cortenova), 7^ Greta Gianola (Premana), 9^ Sara Benedetta (Cs Cortenova), 11^ Letizia Pomoni (Premana).
1° Paolo Tagliaferri (Premana), 5° Marco Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 7° Teo Gianola (Premana), 8° Simone Gianola (Premana).
- Ragazze/i
1^ Giulia Polonioli (Atletica Rebo Gussago), 14^ Mia Colombo (Cs Cortenova), 24^ Maria Baruffaldi (Premana), 29^ Letizia Pomoni (Premana), 33^ Ester Bertoldini (Premana), 37^ Agnese Spano (Cs Cortenova), 43^ Rebecca Tagliaferri (Premana).
1° Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno), 5° Francesco Gianola (Premana), 21° Matteo Battaglia (Premana), 25° Michele Magni (Cs Cortenova).
- Cadette/i
1^ Aya Khattab (Polisportiva Albosaggia), 11^ Diletta Fazzini (Premana), 16^ Greta Tagliaferri (Premana), 19^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 21^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 24^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 27^ Chiara Gianola (Premana).
1° Tommaso Biscotti Folini (Polisportiva Albosaggia), 2^ Rayane Matrane (Cs Cortenova), 12° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 13° Leonardo Rizzi (Premana), 22° Riccardo Fazzini (Premana), 23° Fabrizio Pomoni (Premana), 25° Francesco Bellati (Premana), 30° Davide Benedetti (Cs Cortenova), 32° Pietro Nicola Gianola (Premana).
- Allieve/i
1^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 4^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Vanessa Andreotti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 14^ Margherita Giudici (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Serena Gianola (Premana).
1° Davide Songini (Gs Valgerola Ciapparelli), 7° Michele Bellati (Premaan), 8° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 9° Nicola Spano (Cs Cortenova), 12° Riccardo Andor Longoni (Team Pasturo), 15° Marco Fazzini (Premana), 17° Andrea Colombo (Team Pasturo), 20° Oscar Gianola (Premana), 23° Rudi Gianola (Premana), 30° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 36° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 39° Andrea Malugani (Cs Cortenova).