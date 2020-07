Corsa in montagna, buone performance per i runners 2Slow alla Swisse Alpine Davos

Con 2 ore e 03 minuti di gara Cecco Crespi ha chiuso 13° di categoria

La corsa tra Klosters e Davos, 23 km totali. Gli altri risultati del team 2Slow

LECCO – Trasferta Svizzera per alcuni runners lecchesi della 2Slow (ResegUp), con gran voglia di ripartire dopo i mesi di stop forzato causato dall’emergenza Covid.

La location prescelta è stata Davos, nel Canton Grigioni, per la Swisse Alpine Davos: 23 km tra Klosters e Davos. La gara si è svolta con un meteo ottimale, in un susseguirsi di panorami mozzafiato e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-Covid previste, con l’obbligo di indossare la mascherina nelle zone comuni e il pubblico mantenuto a debita distanza.

Per i portacolori 2Slow si segnalano risultati di tutto rispetto: Cecco Crespi 13′ di categoria in 2 h 03 minuti, Gianluca “Pelle” Pellecchia e il presidente Paolo Sala entrambi in 2 h 30 minuti e a completare la pattuglia lecchese Edoardo Scola in 2 h e 37 minuti e Roberto Conti in 2 h e 41 minuti.

I runners 2Slow, società organizzatrice della ResegUp, hanno commentato: “Alla gara c’erano 600 iscritti divisi quasi equamente tra uomini e donne. Questo ci ha fatto riflettere su quanto, in Svizzera e altri paesi a noi vicini, sia diffusa la pratica di questi sport anche tra le quote rosa”. Quindi, per il prossimo anno un ambizioso obiettivo: “Abbiamo poco meno di un anno di tempo per far sì che anche la lista iscritti della ResegUp 2021 incrementi quel 10% di atlete che statisticamente si iscrivono alla gara”.