Corsa in montagna. Caterina Vavassori (Allieve) e Sofia Riva (Esordienti) d’argento a Roncobello

1° Trofeo Altobrembo, 6^ prova di Coppa Lombardia categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi f/m
La 7^ prova si correrà il 17 settembre a Darfo Boario Terme (BS) con la V^ edizione della Corrincastellino
RONCOBELLO (BG) – Domenica scorsa è ripartita la Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile, 6^ prova organizzata dal Gs Orobie a Roncobello (BG), ben 170 atleti hanno gareggiato partendo dalla categoria Esordienti (fuori punteggio) fino agli Allievi.
Due medaglie d’argento per i lecchesi con Sofia Riva (O.S.A. Org. Sportiva Alpinisti) nella categoria Esordienti e Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Allieve. La classifica di giornata della Coppa Lombardia va all’Atletica Valle Brembana con ben 554 punti, al secondo posto il Csi Morbegno con 285 punti, chiude il podio la Polisportiva Albosaggia con 241 punti. Premana chiude all’8° posto con 97 punti, 9° il Cs Cortenova con 89 punti, 14^ l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 47 punti, 16° il Team Pasturo con 42 punti.
La 7^ prova si correrà il 17 settembre a Darfo Boario Terme (BS) con la V^ edizione della Corrincastellino; l’8^ e ultima prova si correrà a Morbegno all’interno del Trofeo Minivanoni dal 27 ottobre.
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi a Roncobello
- Esordienti m/f
1^ Camilla Gandi (Atletica Valle Brembana), 2^ Sofia Riva (O.S.A. Org Sportiva Alpinisti), 6^ Matilde Piloni (O.S.A. Org Sportiva Alpinisti), 9^ Sara Vassena (O.S.A. Org Sportiva Alpinisti), 12^ Greta Gianola (Premana), 15^ Lara Colombo (Cs Cortenova), 19^ Letizia Pomoni (Premana).
1° Tommaso Milesi (Gs Orobie), 6° Marco Butti (O.S.A. Org Sportiva Alpinisti), 7° Teo Gianola (Premana), 16° Nicolò Sacchi (O.S.A. Org Sportiva Alpinisti), 18° Ludovico Marabese (O.S.A. Org Sportiva Alpinisti).
- Ragazze/i
1^ Elisa Picceni (As Lanzada), 8^ Mia Colombo (Cs Cortenova), 27^ Agnese Spano (Cs Cortenova), 29^ Rebecca Tagliaferri (Premana).
1° Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno), 7° Francesco Gianola (Premana), 8° Simone Bergamini (Team Pasturo), 20° Michele Magni (Cs Cortenova), 23° Michele Battaglia (Premana).
- Cadette/i
1^ Aya Khattab (Polisportiva Albosaggia), 16^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 26^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova).
1° Tommaso Biscotti Folini (Polisportiva Albosaggia), 12° Leonardo Rizzi (Premana), 13° Nicolo Anghileri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 17° Francesco Bellati (Premana).
- Allieve/i
1^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 2^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Alex Vavassori (Gp Valchiavenna), 8° Nicola Spano (Cs Cortenova), 12° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 13° Michele Bellati (Premana9, 19° Marco Fazzini (Premana), 23° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova).
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