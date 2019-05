Corsa in montagna: due bronzi agli italiani per l’Atletica Lecco

Tempo di lettura: 3 minuti

SALUZZO (CN) – Due giorni di spettacolo puro che l’Atletica Saluzzo ha saputo organizzare nel migliore dei modi: sabato pomeriggio le gare giovanili sul percorso ricavato nei pressi del castello hanno regalato emozioni in crescendo al numerosissimo pubblico accorso ad incitare i propri beniamini.

Categoria Ragazzi

Si parte con la categoria Ragazze impegnate nella disputa del campionato regionale a cui si sono aggiunte anche le squadre da fuori regione che sono state premiate a parte.

Al 9° posto Arianna Rizzi e Serena Tenderini per il Premana, subito dopo tocca ai compagni di squadra della categoria Ragazzi a sfiorare il podio col 4° posto con Oscar Luigi Pomoni e Moris Gianola, ancora i bianco celesti al 12° posto con Marco Todeschini e Jacopo Gianola.

Con le Cadette i primi titoli assegnati

Parte la categoria Cadette e lo Sportclub Merano si aggiudica il primo titolo italiano, Premana c’è è piazza al 7° posto Letizia e Sofia Gianola con Manuela e Cinzia Pomoni al 28° posto.

Categorie Allieve/i con due formazioni lecchesi

Partono le Allieve e lo Sporetclub Merano prosegue la tradizione favorevole che lo vede al primo posto per il terzo anno consecutivo. Al 10° posto le gialloblu dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Clara Agostoni e Marta Crippa. Tocca Agli Allievi e davanti si lotta sino agli ultimi metri: si presentano in due sotto il rettilineo finale e il primo per rintuzzare l’attacco dell’avversario lo spinge platealmente venendo poi squalificato. La vittoria viene assegnata al Trionfo Ligure con Giovanni Artusi e Jonut Puiu, al 15° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Domenica nella centralissima piazza mercato spettacolo con gli Assoluti

Prima le donne con i titoli Juniores, Assoluti e Master in palio. Nelle più giovani nutrono speranze da podio le gialloblu e, alla fine della gara, riescono a salire sul gradino più basso del podio con Francesca Gianola e Elisa Pastorelli. Nelle Assolute la lecchese Anna Frigerio con la casacca della bresciana Free Zone conclude all’8° posto. La lecchese Giovanna Cavalli, a sua volta in gara per una formazione bresciana, l’Atl Paratico, vince il titolo italiano nella Master B.

Falchi Lecco ai piedi del podio al cospetto dei migliori azzurri

Ultima gara in programma quella riservata alle pari categorie maschili, ancora a podio i lecchesi grazie al 3° posto tra gli Juniores della coppia Giovanni Dedivittis, Andrea Rota per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni. 13° posto nella Master B per il terzetto del Ca Lizzoli composto da Dario Aliprandi, Giacomino Lizzoli e Marco Freddi. Ma è dalla staffetta assoluta che arrivano ancora gioie lecchesi grazie ai Falchi che con Luca Del Pero, Lorenzo Beltrami e Paolo Bonanomi lottano per le posizioni di testa fino alla fine e sul traguardo raggiungono un ottimo 6° posto in una classifica che vede tutta l’eccellenza azzurra della corsa in montagna. Vittoria per l’Atl Valle Brembana seguita dalla Corrintime e dall’Atl Valli Bergamasche.

GALLERIA FOTOGRAFICA