Corsa in montagna. Due titoli europei per Aurelio Moscato nella categoria Master 75

Il lecchese ha vinto venerdì scorso la gara Vertical e domenica la gara di salita e discesa

Laura Nardo, invece, vince il titolo dei 5000m categoria SF35 nel Campionato italiano su pista, secondo Dario Benatti categoria SM70 nei 100m

ROSNOV (ROMANIA) – Grandissima gara di Aurelio Moscato (Polisportiva Libertas Cernuschese) a Rasnov (Romania), sui sentieri della Transilvania, dove si è svolto il Campionato Europeo Master di corsa in montagna. Venerdì il lecchese vince il Vertical nella categoria SM75 in 51’57”, al secondo e terzo posto la coppia spagnola, Jose Francisco Redriguez Hernandez in 1h03’53” e Francisco Luis Blasco Querol in 1h13’43.

Domenica il lecchese si è ripetuto nella gara di corsa in montagna salita e discesa vincendo in 1h08’14”, al secondo posto ancora Jose Francisco Redriguez Hernandez in 1h22’53, chiude il podio il belga Marian Nicolae Ecaterin Tanasie in 1h28’53”. Per l’Italia il bilancio finale parla di ben 38 medaglie, 14 oro, 13 argento, 11 bronzo.

Campionati italiani individuali su pista Master

A Campo Bisenzio (FI), dal 18 fino al 20 settembre, si sono svolti i Campionati Italiani individuali su pista Master, quasi 1300 atleti iscritti, 2200 atleti-gara, rappresentate ben 384 società. Presenti anche i lecchesi bell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (2) e la Polisportiva Libertas Cernuschese (2), Atletica 85 Faenza (1), per i nostri 1 titolo e un secondo posto.

Laura Nardo (lecchese tesserata per l’Atletica 85 Faenza) ha gareggiato venerdì sera sui 5000m vincendo il titolo della SF35 in 17’58”72, la stessa atleta sabato pomeriggio ha provato anche i 1500m chiudendo al 4° posto in 4’54”95. Bene Dario Benatti (Polisportiva Libertas Cernuschese) nei 100m categoria SM70 dove ha chiuso al 2° posto in 14”64, lo stesso atleta ha gareggiato anche nei 200m chiudendo al 4° posto in 30”74.

Per la stessa società Maria Pia Bonanomi ha gareggiato negli 800 e nei 1500 categoria SF65, medaglia di legno (4^) sugli 800m in 3’29”25, nella gara più lunga 5^ in 7’10”40. Due atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni: Mattia Vitali categoria SM35, sui 100 chiude 5° in 11”28 (1 solo centesimo dal bronzo), stessa posizione sui 200m in 23”47, Alessandra Arcuri categoria SF50 chiude i 1500m al 7° posto in 5’45”91.