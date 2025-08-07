Corsa in montagna e trail: Luca Del Pero, Lorenzo Beltrami e Andrea Elia in maglia azzurra

I tre lecchesi saranno protagonisti ai mondiali di Canfranc (Spagna) dal 25 al 28 settembre

Del Pero e Beltrami faranno parte della squadra di “short trail”; Elia sarà tra gli specialisti della gara “uphill”

LECCO – In vista degli eventi internazionali del prossimo autunno, la Direzione Tecnica ha comunicato l’elenco di atleti selezionati per le rassegne “off road” e di ultramaratona.

Nei Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail, in programma a Canfranc (Spagna) dal 25 al 28 settembre, la squadra azzurra di “short trail” vedrà al via anche i lecchesi Luca Del Pero (Sky Lario Runners) e Lorenzo Beltrami (La Recastello Radici Group), insieme a Daniel Pattis (Lc Bozen Raiffeisen), Davide Magnini (Atl. Valli di Non e Sole), Nadir Maguet (Pol. Sant’Orso Aosta) e Mattia Tanara (Team Km Sport), tra le donne Martina Cumerlato (Gherdeina Runners), Roberta Jacquin (Pegarun-Pegacross), Cecilia Basso (Gs Orecchiella Garfagnana), Sophie Maschi (Lc Bozen Raiffeisen) e Alice Testini (Castelraider).

La squadra di “long trail” sarà composta da Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana), Andreas Reiterer (Run Fast), Cristian Minoggio (Sport Project Vco), Riccardo Montani (Sport Project Vco) e Gionata Cogliati (La Recastello Radici Group), quella femminile da Martina Valmassoi (Run Fast), Martina Chialvo (Podistica Valle Varaita), Irene Saggin (Ultrabericus Team), Giuditta Turini (Pol. Sant’Orso Aosta) e Fabiola Conti (Team Mud & Snow).

Sono stati resi noti anche i nomi di alcuni atleti già presi in considerazione per la gara “uphill” di corsa in montagna, tra i quali c’è un altro fortissimo lecchese, specialista delle gare in salita, si tratta di Andrea Elia (La Recastello Radici Group), attenzionato assieme a Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), al femminile Francesca Ghelfi (Podistica Valle Varaita), Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti Belluno) e Benedetta Broggi (Sport Project Vco) mentre l’elenco sarà completato dopo i Campionati italiani del 7 settembre a Borno (Brescia) insieme alla squadra della prova “up and down”.

Per i Campionati Mondiali della 24 ore di corsa, ad Albi (Francia) il 18 e 19 ottobre, faranno parte del team italiano Alberto Furlan (Atl. Biotekna), Tiziano Marchesi (Runners Bergamo) e Marco Visintini (Us Aldo Moro) tra gli uomini, Sabrina Chiappa (Running Station Team) tra le donne.