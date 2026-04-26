Corsa in montagna. Elia e Bonzi dominano a Gazzaniga: vittoria e test per l’Europeo

Sabato mattina a Gazzaniga quarta edizione del Memorial Pietro Lanfranchi “Peket” e prova valida per gli Europei di corsa in montagna

GAZZANIGA – Andrea Elia e Vivien Bonzi firmano la Gazzaniga–Monte Poieto, quarta edizione del Memorial Pietro Lanfranchi “Peket”, prova indicativa per la selezione ai Campionati Europei di corsa in montagna. Nella gara corta successi di Matteo Bagnus e Valentina Ducoli, con buone indicazioni anche per le lecchesi Anna Tentori e Ilaria Artusi, rispettivamente seconda e terza.

La manifestazione si è svolta sabato mattina a Gazzaniga (Bergamo), sotto l’organizzazione dell’ASD La Recastello Radici Group, richiamando oltre un centinaio di atleti nella prova principale sui 9 chilometri riservata alle categorie Promesse, Seniores e Master. A imporsi con margine è stato il lecchese Andrea Elia (La Recastello Radici Group), che ha chiuso in 45’50”, lasciando distanziati gli avversari. Alle sue spalle Cesare Maestri (Atletica Valle Bergamasche) in 56’39, quindi Michael Galazzi (Unione Sportivo Aldo Moro) in 47’11” a completare il podio.

Colori della Recastello protagonisti anche al femminile, dove Vivien Bonzi ha conquistato la vittoria in 56’47”. Seconda piazza per la compagna di squadra Benedetta Broggi in 57’06”, mentre al terzo posto si è inserita Arianna Dentis (Atletica Saluzzo) con il tempo di 58’02”.

Nella gara corta, sulla distanza di 5 chilometri e riservata alle categorie Juniores e Master 60 e oltre, erano 36 gli atleti al via. Successo per Matteo Bagnus (Podistico Valle Varaita) in 32’37”, seguito a dodici secondi da Stefano Perardi (Sport Project VCO) in 32’49”. Terzo gradino del podio per Filippo Bertazzini (Us Malonno) con 33’25”.

In campo femminile si segnalano due piazzamenti di rilievo per atlete lecchesi: la vittoria è andata a Valentina Ducoli (Atletica Vallecamonica) in 42’013”, davanti ad Anna Tentori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), seconda in 42’43”, e alla valsassinese di Introbio Ilaria Artusi (Bracco Atletica), terza in 43’10”.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

9km:

17° Paolo Gianola (1° Promessa) (Us Malonno), 24° Dionigi Gianola (Us Malonno), 29° Giulio Mascheri (5° Promessa) (Gs Orobiche), 62° Gianni Codega (Cs Cortenova), 102° Federica Lassi (15^ SF) (La Recastello Radici Group)

5km:

26° Caterina Ciacci (7^ Juniores) (Cs Cortenova), 29° Serena Mascheri (9^ Juniores) (Cs Cortenova), 32° Arianna Buzzoni (10^ Juniores) (Cs Cortenova), 35^ Alessia Ruzza (13^ Juniores) (Cs Cortenova).