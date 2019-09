Corsa in montagna. Elisa Pastorelli campionessa italiana Juniores

Elisa Pastorelli conquista il titolo nazionale

Atletica Lecco Colombo Costruzioni prima tra gli Juniores e seconda tra le Juniores.

ARCO – Bella e positiva trasferta per gli specialisti della corsa in montagna dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ieri, domenica 22 settembre ad Arco (Tn), si è disputata la seconda prova del campionato italiano per le categorie Juniores, Promesse, Assoluti e Master maschili e femminili.

Particolare importanza rivestiva questa prova di salita e discesa abbinata al memorial Franco Travaglia: i punteggi ottenuti nella prova di ieri sono stati sommati a quelli della prima prova di sola salita di Recoaro Terme di fine luglio e gli atleti col punteggio più alto si sono fregiati del titolo di campione italiano 2019 di corsa in montagna.

Elisa Pastorelli, solo 5^ nella seconda prova ma preceduta da atlete assenti alla gara iniziale, con 56 punti precede in classifica Katia Nana della Pol Albosaggia, argento con 53 punti, e Cristina Molteni, bronzo con 51 per il Gp Valchiavenna per un podio tricolore tutto lombardo. Al 16° e 17° posto con una sola prova Francesca Annoni e con 21 punti e Francesca Gianola con 20.

Al maschile titolo vinto dal giovane talento Alain Cavagna della Atl Valle Brembana con 78 punti, li stessi di Alessandro Rossi della As Lanzada e al terzo posto Luca Merli dell’Atl Valchiese con 77 punti, un campionato dunque risoltosi sul filo di lana con tre atleti racchiusi in un punto. Miglior lecchese Andrea Rota che con 63 punti conclude all’8° posto seguito dai compagni di club Giovanni Dedivittis 11° con 51 e Simone Bossetti 15° con 36.

Tra le Promesse in gara per il Premana Dionigi Gianola che conclude il campionato al 6° posto con 45 punti.

Due podi a squadre nella gara di Arco

Arrivano dai risultati per società i due podi conquistati dai nostri, doppio argento, sia al maschile che al femminile. L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni sale sul secondo gradino del podio nella categoria Juniores, al femminile con 47 punti precedute dalle atlete dell’As Dragonero (Cn) che vincono la tappa con 49 punti, al maschile a ottenere il miglior punteggio sono stati gli atleti della Vittorio Atletica Treviso con 92 punti contro i 75 dei nostri.

Titolo nazionale per gli Juniores e argento al femminile nella classifica finale

La classifica finale del Campionato Di Società di corsa in montagna (che per la categoria Juniores prevedeva la somma del punteggio del campionato italiano a staffetta di Saluzzo, dei tre migliori punteggi della prima prova di Recoaro al maschile e dei 2 migliori al femminile e stessi requisiti per la prova di Arco alla fine) vede i giallo blu fregiarsi del titolo di campioni d’Italia con 230 punti contro i 192 dell’Atletica Valtellina e i 159 della Free Zone. Al femminile il titolo arride alle atlete della Pol Albosaggia che vincono grazie ai 153 punti contro i 137 delle nostre, al terzo posto l’Asd Dragonero (Cn) con 119.

I risultati dei nostri ad Arco, Elisa Pastorelli col 5° posto la migliore

Primi a partire, puntuali come un orologio svizzero alle 9 precise, sono stati gli Juniores maschili, giro unico con partenza e arrivo in piazza Segantini, ascesa sino al castello e poi si ridiscendeva in centro con gli spettatori a seguire col fiato sospeso le immagini che in diretta trasmettevano i vari passaggi. Andrea Rota chiude al 9° posto in 22’03”, seguito al 15° posto da Giovanni Dedivittis in 22’50” e al 24° da Simone Bossetti in 24’23”, gara dominata sin dal primo metro da Alain Cavagna già campione mondiale di corsa in montagna nella categoria Allievi che ieri ha tagliato il traguardo dopo 5km in 19’35”.

Alle 9.13, con alcuni minuti di anticipo sull’orario prefissato, partono le Juniores femminili che sullo stesso percorso vedono una scatenata Angela Mattevi involarsi in solitaria, anche lei è un nome blasonato della corsa in montagna nonostante la sua giovane età. Campionessa mondiale Allieve nel 2018 e vice campionessa europea Juniores nel 2019, dopo 23’42” taglia braccia alzate il traguardo dopo 25’08” arriva in 5^ posizione la nostra Elisa Pastorelli seguita in 10^ posizione da Francesca Annoni in 26’14”, non conclude la gara per un malore Francesca Gianola.

Alle 11.45 lo start dell’ultima gara, due giri per un totale di 10km e al via la giovane promessa del Premana, Dionigi Gianola che termina la prova dopo 46’46” al 44° posto Assoluto ma 12° di categoria.