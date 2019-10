Corsa in montagna. Elisa Pastorelli convocata ai mondiali in Argentina

Il 15 e 16 novembre gareggerà a Villa La Angostura

LECCO – Ora è ufficiale: a Villa La Angostura (Argentina), il 15 e 16 novembre in occasione dei campionati mondiali di corsa in montagna, ci sarà anche la lecchese Elisa Pastorelli campionessa italiana in carica di corsa in montagna, titolo conquistato grazie alla somma dei punti ottenuti dopo la vittoria di Recoaro Terme nella prova di sola salita e del 5° posto nella seconda prova di Arco nella formula salita e discesa.

L’atleta della Colombo Costruzioni, che vive a Albavilla ed è allenata da Maria Righetti, ha già vestito in altre occasioni la maglia azzurra, la prima volta la scorsa stagione a Lanzada in occasione della Youth Cup, ovvero il mondialino riservato alla categoria Allievi, dove col 4° posto era stata la migliore delle azzurre e aveva vinto l’oro a squadre davanti alla Romania e agli Stati Uniti.

In questa stagione, oltre al titolo nazionale, è salita sul podio assieme a Francesca Gianola nel campionato italiano a staffetta di corsa in montagna col terzo posto conquistato a Saluzzo e in ambito internazionale ha ottenuto l’11° posto individuale e l’oro a squadre nel campionato europeo di Zermatt.

Atleta polivalente che spazia nelle varie specialità del mezzofondo e fondo

Non solo montagna, ma anche corsa su strada e pista oltre alle campestri nel periodo invernale dove vanta il 9° posto individuale al campionato italiano a Venaria Reale, il bronzo a squadre e l’argento nella combinata femminile. In strada ha ottenuto 38’42” al campionato italiano a Canelli che gli è valso il 5° posto. In pista spazia dai 1500m sino ai 5000m passando dalle siepi, 4’51”13 sui 1500m, 10’38”92 sui 3000m, 17’52”53 sui 5000m, 7’30”86 sui 2000sp la scorsa stagione sono i suoi primati personali attuali.

Un grosso in bocca al lupo da parte della nostra redazione a Elisa per altre soddisfazioni anche in occasione dei prossimi mondiali.