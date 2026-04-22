Corsa in montagna. Falchi Lecco: tutto pronto per il Trofeo Adelfio Spreafico 2026

Si corre sabato 25 aprile, mentre venerdì 24 al Bar Vitali di Acquate il ritiro pettorali (possibilità di ritiro e iscrizione anche il giorno della gara)

Nuovo tracciato nel finale con tappa sempre al rifugio Marchett, ma arrivo al Trattoria Bar Milani

LECCO – Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per il Trofeo Adelfio Spreafico, la storica gara di corsa in montagna firmata dai Falchi Lecco, pronta a tornare sabato 25 aprile sui sentieri che salgono verso i Piani d’Erna. Un appuntamento consolidato nel panorama sportivo locale, che unisce competizione, partecipazione e finalità solidali.

Tracciato invariato eccezzion fatta per la parte finale della gara, con arrivo alla Trattoria Bar Milani, anziché al rifugio Marchett che verrà comunque “toccato” dai runners. Restano comunque da macinare sempre 7,5 chilometri con 950 metri di dislivello positivo e 200 metri di dislivello negativo.

La vigilia, venerdì 24 aprile, sarà dedicata al ritiro dei pettorali (possibile anche iscriveri), in programma dalle 18 alle 20 al Bar Vitali ad Acquate. Sabato mattina, invece, il ritrovo si sposterà al piazzale della funivia: apertura dell’ufficio gara alle 7.45, chiusura delle iscrizioni per i ritardatari alle 9.20 e partenza in linea fissata per le 10. Il primo arrivo è previsto attorno alle 10.48, mentre il tempo massimo per completare il percorso sarà di 2 ore e 15 minuti, con conclusione entro le 12.15.

In programma anche la Sky-Baby dedicata ai più piccoli, tra le 11.45 e le 12, suddivisa in tre fasce d’età e con partecipazione gratuita. Le premiazioni si terranno alle 12.30 al Trattoria Bar Milani.

Il montepremi, garantito grazie agli sponsor, prevede riconoscimenti per i primi 15 uomini e le prime 15 donne, oltre ai premi per il più esperto e la più esperta, i più giovani e le prime tre squadre. Restano nel mirino anche i record del 2019: 49’26’’ di Paolo Bonanomi tra gli uomini e 59’58’’ di Martina Brambilla tra le donne.

Tra le iniziative collaterali, la raccolta di scarpe usate da destinare ad Africa&Sport presso l’ufficio gara. Lungo il percorso sarà presente un unico ristoro al rifugio Stoppani con sola acqua, mentre fotografi seguiranno la manifestazione con immagini che saranno pubblicate su LeccoNotizie (media partner della gara) e sul sito dei Falchi.

All’arrivo è previsto un buffet per tutti i partecipanti; il Rifugio Milani metterà inoltre a disposizione griglia e spina per acquistare panino con salamella e birra. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza al GIMS e a GABRB3, con un contributo anche in memoria di Antonio Brambilla a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori. A scandire la giornata sarà lo speaker Gianluca “Cine” Corti.

PROGRAMMA:

* Venerdì 24 aprile

h18-20 Bar Vitali: ritiro pettorali, nuove iscrizioni competitiva a 15€ (pacco gara garantito ai primi 300), nuove iscrizione non competitiva a 12€ (pacco gara garantito ai primi 100)

* Sabato 25 aprile

– Ore 7:45: apertura ufficio gara presso il ritrovo al Piazzale della Funivia per i Piani d’Erna: ritiro pettorali, nuove iscrizioni competitiva a 15€ (pacco gara garantito ai primi 300), nuove iscrizione non competitiva a 12€ (pacco gara garantito ai primi 100)

– Ore 9:20: chiusura delle iscrizioni e termine per il ritiro del pettorale

– Ore 9:30: termine di consegna degli indumenti di ricambio che verranno portati all’arrivo. Saranno accettati solo i zaini di capienza massima 20L

– Ore 10:00: partenza in linea della gara

– Ore 10:48 circa: arrivo previsto del primo concorrente

– Ore 11:45/12 circa: Sky-Baby per bambini con 3 fasce di età (< 6 anni / 7 e 8 anni / < 9 anni) – partecipazione gratuita con eventuale offerta libera

– Ore 12:15 arrivo previsto tutti i concorrenti (tempo massimo 2h15’)

– Ore 12:30: premiazioni presso il Rifugio Milani dei Piani d’Erna