Corsa in montagna giovanile: Francesco Gianola (Premana) terzo tra i Ragazzi a Darfo Boario

Secondo posto per Cristina Gianola (Premana) tra le Esordienti e Caterina Vavassori (Atletica Lecco) tra le Allieve

Domenica mattina si è svolta la 5^ Corri in Castellino, 7^ prova Coppa Lombardia

DARFO BOARIO TERME (BS) – Domenica mattina, organizzata dall’Atletica Vallecamonica, si è scorsa la 7^ e penultima prova per la Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile, valida per la 5^ “Corri in Castellino”.

Quasi 200 atleti hanno gareggiato partendo dagli Esordienti (fuori punteggio) fino agli Allievi. Il Gs Csi Morbegno vince la 7^ prova della Coppa Lombardia con 303 punti, l’Atletica Alta Valtellina argento con 249 punti, chiude il podio la Polisportiva Albosaggia con 220 punti. Le nostre società lecchesi: 6° posto Premana con 137 punti, 8° Cs Cortenova con 126 punti, 19° Team Pasturo con 48 punti, 21° Atletica Lecco Colombo Costruzioni posto con 29 punti.

Al livello individuale per i lecchesi due medaglie d’argento e un bronzo: seconde Cristina Gianola (Premana) nella categoria Esordienti e Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Allieve, terzo Francesco Gianola (Premana) nella categoria Ragazzi. A Morbegno il 25 ottobre è in programma l’8^ e ultima prova della Coppa Lombardia.

Tutti i vincitori e tutti i lecchesi