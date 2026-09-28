Corsa in montagna giovanile: Francesco Gianola (Premana) terzo tra i Ragazzi a Darfo Boario

Secondo posto per Cristina Gianola (Premana) tra le Esordienti e Caterina Vavassori (Atletica Lecco) tra le Allieve
Domenica mattina si è svolta la 5^ Corri in Castellino, 7^ prova Coppa Lombardia
DARFO BOARIO TERME (BS) – Domenica mattina, organizzata dall’Atletica Vallecamonica, si è scorsa la 7^ e penultima prova per la Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile, valida per la 5^ “Corri in Castellino”.
Quasi 200 atleti hanno gareggiato partendo dagli Esordienti (fuori punteggio) fino agli Allievi. Il Gs Csi Morbegno vince la 7^ prova della Coppa Lombardia con 303 punti, l’Atletica Alta Valtellina argento con 249 punti, chiude il podio la Polisportiva Albosaggia con 220 punti. Le nostre società lecchesi: 6° posto Premana con 137 punti, 8° Cs Cortenova con 126 punti, 19° Team Pasturo con 48 punti, 21° Atletica Lecco Colombo Costruzioni posto con 29 punti.
Al livello individuale per i lecchesi due medaglie d’argento e un bronzo: seconde Cristina Gianola (Premana) nella categoria Esordienti e Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Allieve, terzo Francesco Gianola (Premana) nella categoria Ragazzi. A Morbegno il 25 ottobre è in programma l’8^ e ultima prova della Coppa Lombardia.
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi
- Esordienti
1^ Adele Manzi (Us Malonno), 2^ Cristina Gianola (Premana), 9^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 12^ Lara Colombo (Cs Cortenova).
1° Pietro Marini (Polisportiva Albosaggia), 5° Teo Gianola (Premana).
- Ragazze/i
1^ Sofia Nani (As Lanzada), 12^ Mia Colombo (Cs Cortenova), 29^ Rebecca Tagliaferri (Premana).
1° Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno), 3° Francesco Gianola (Premana), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo), 11° Denis Pomoni (Premana), 14° Michele Magni (Cs Cortenova), 20° Michele Battaglia (Premana), 24^ Carlo Valsecchi (Team Pasturo).
- Cadette/i
1^ Viola Ruffoni (Gs Valgerola), 15^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 22^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova).
1° Stefano Uccelli (Polisportiva Pool Soc Atletica Alta Valseriana), 5° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 12° Leonardo Rizzi (Premana), 16° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 17° Riccardo Fazzini (Premana), 26° Pietro Nicola Gianola (Premana).
- Allieve/i
1^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 2^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Alex Vavassori (Gp Valchiavenna), 7° Nicola Spano (Cs Cortenova), 9° Marco Fazzini (Premana) 15° Oscar Gianola (Premana), 17° Matteo Orlandi (Team Pasturo).
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