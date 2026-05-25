Corsa in montagna giovanile: quattro podi per i lecchesi a Prosto di Piuro

XI Trofeo Palazzo Vertemate-Franchi, quinta prova di Coppa Lombardia
Argento per Sofia Riva, Rayane Matrane e Caterina Vavassori, Nicola Spano terzo
PROSTO DI PIURO (SO) – Domenica mattina, organizzata dal Gp Valchiavenna, si è corsa la quinta prova di Coppa Lombardia, gara giovanile di corsa in montagna, dai Ragazzi fino agli Allievi, al via anche gli Esordienti 4/6, 8, 10 fuori punteggio.
Nella classifica per l’XI Trofeo Palazzo Vertemate-Franchi, vince il Gs Csi Morbegno con 607 punti, al 2° posto l’Atletica Valle Brembana con 563 punti, chiudono il podio i padroni di casa della Gp Valchiavenna con 411 punti. Premana chiude al 5° posto con 407 punti, 11° posto Cs Cortenova con 149 punti, 12° posto Osa Org Sportiva Alpinisti con 141 punti, 16° posto Team Pasturo con 81 punti, 20° posto Us Derviese con 34 punti, 25° posto Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 10 punti.
Bene i lecchesi con tre medaglie d’argento e uno di bronzo: Sofia Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti) secondo posta tra le Esordienti 10, Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2^ nelle Allieve, due podi anche per il Cs Cortenova, Rayane Matrane 2° nei Cadetti, Nicola Spano 3° negli Allievi.
Domenica prossima a Bagnolo Piemonte (CN), gara dedicata al Campionato Italiano a staffetta per la categoria Allieve/i, Cadette/i valido per il Trofeo Nazionale a staffetta.
Presenti anche le categorie Ragazze/i con la staffetta e una gara individuale promozionale della categoria Esordienti 4/6/8/10.
Dopo la 5^ prova la Coppa Lombardia si ferma, le ultime tre prove ripartiranno il 13 settembre a Roncobello (BG), il 27 settembre a Castellino Darfo Boario (BS) e l’8^ e ultima prova il 25 ottobre a Morbegno (SO).
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara
- Esordienti 4/6
1^ Irene Celada (Gp Santi Nuova Olonio), 5^ Leo Tagliaferri (Premana).
1° Davide Tarabini (Gs Valgerola Ciapparelli), 14° Francesco Gianola (Premana).
- Esordienti 8
1^ Sara Della Pedrina (Gp Valchiavenna).
1° Federico Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 11° Lorenzo Ripamonti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 13° Khanin Gianola (Premana)17° Andrea Volontè (Osa Org Sportiva Alpinisti), 18° Nicolo Policante (Osa Org Sportiva Alpinisti), 19° Alessandro Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti).
- Esordienti 10
1^ Camilla Gandi (Atletica Valle Brembana), 2^ Sofia Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti), 4^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 5^ Cristina Gianola (Premana), 7^ Greta Gianola (Premana), 9^ Nicole Bonacina (Osa Org Sportiva Alpinisti), 12^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 34^ Letizia Pomoni (Premana).
1° Dante Dell’Oca (Gp Santi Nuova Olonio), 9° Marco Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 16° Teo Gianola (Premana), 20° Simone Gianola (Premana), 29° Ludovico Marabese (Osa Org Sportiva Alpinisti, 35° Ludovico Masetti (Us Derviese).
- Ragazze/i
1^ Sofia Nani (As Lanzada), 19^ Maria Baruffaldi (Premana), 24^ Letizia Pomoni (Premana), 26^ Giulia Spreafico (Team Pasturo), 27^ Ester Bertoldini (Premana), 37^ Agnese Spano (Cs Cortenova), 38^ Rebecca Tagliaferri (Premana).
1° Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno), 4° Francesco Gianola (Premana), 8° Denis Pomoni (Premana), 23° Thiago Calò (Osa Org Sportiva Alpinisti), 24° Michele Battaglia (Premana), 31° Carlo Valsecchi (Team Pasturo), 35° Matteo Codega (Premana), 38° Pietro Combi (Cs Cortenova).
- Cadette/i
1^ Aya Khattab (Polisportiva Albosaggia), 13^ Greta Tagliaferri (Premana), 14^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 21^ Diletta Fazzini (Premana), 25^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 26^ Chiara Gianola (Premana), 29^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova).
1° Tommaso Biscotti Folini (Polisportiva Albosaggia), 2^ Ryane Matrane (Cs Cortenova), 9° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 12° Leonardo Rizzi (Premana), 13° Riccardo Fazzini (Premana), 16° Fabrizio Pomoni (Premana), 18° Malick Ouobon Taglini (Us Derviese), 29° Pietro Nicola Gianola (Premana).
- Allieve/i
1^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 2^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Gabriele Vanini (Polisportiva Albosaggia), 3° Nicola Spano (Cs Cortenova), 8° Michele Bellati (Premana), 10° Marco Fazzini (Premana), 22° Rudi Gianola (Premana), 25° Matteo Orlandi (Team Pasturo), 26° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 29° Andrea Malugani (Cs Cortenova).
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