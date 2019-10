Corsa in montagna: Giovanna Cavalli due volte d’oro ai mondiali master

Oltre 900 partecipanti ai Mondiali Master

Aurelio Moscato oro a squadre e bronzo individuale

GAGLIANO DEL CAPO (LE) – Già sede del campionato mondiale di corsa in montagna Allievi nel 2017, quest’anno la località salentina si ricolora con l’iride per il campionato mondiale sempre di corsa in montagna ma riservato alle categorie Master maschili e femminili.

687 presenze al maschile e 215 al femminile per un totale di oltre 900 atleti che hanno onorato con la loro presenza il campionato che ha visto gli “azzurri” salire ben 29 volte sul gradino più alto del podio, a cui hanno fatto seguire anche 12 argenti e 10 bronzi.

Superlativa Giovanna Cavalli, l’atleta lecchese che in gara difende i colori dell’Atletica Paratico, fa suo il titolo nella categoria Master 60 dominando letteralmente la gara: 37’45” il suo tempo contro il 39’58 di Giovanna Maria Cerutti seconda classificata per l’Atl Valsesia con Ana Mori Cristina Aguado sul terzo gradino del podio con 40’42”, all’8° posto per la Polisportiva Libertas Cernuschese Silvia Valtolina in 46’16”.

Per la Cavalli anche la soddisfazione del titolo a squadre vinto assieme alla Cerutti e a Iole Ronchi dell’Atl Di Lumezzane 4^ al traguardo.

Ancora medaglie lecchesi, Aurelio Moscato della Polisportiva Libertas Cernuschese si prende il bronzo individuale nella Master 60 con 38’35” preceduto da Adolfo Accalai dell’Avis Castel S. Pietro che vince il titolo in 37’56” e da Carlos La Pez Santoro argento in 38’30”, per l’atleta lecchese arriva la gioia del titolo mondiale a squadre grazie al 4° posto di Giorgio Graziano Bosonetto dell’Atl Monterosa Fogu Arnaud.

Claudio Tagliaferri della Pol Pagnona chiude al 6° posto tra i Master 40, mentre Anna Busi della stessa società è 11^ nelle Master 40.