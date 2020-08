Corsa in montagna: Giovanni Artusi e Jonut Puiu vice campioni italiani

Splendido argento per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Bene i lecchesi anche nelle gare giovanili

MALONNO (BS) – Continua la tradizione favorevole che vede i rappresentanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a salire sul podio nei campionati italiani di corsa in montagna a staffetta. Questa volta sono gli Allievi a riuscire a salire sul secondo gradino grazie alla rimonta del secondo frazionista, Jonut Puiu che ha ricevuto il cambio da Giovanni Artusi in 5^ posizione ma con gli avversari a una ventina di secondi

Solo i vincitori della Valle Varaita avevano operato un break cambiando in solitaria con margine di 20” sui più immediati inseguitori e 40” sui lecchesi e si sono involati aumentando il distacco che alla fine ha superato il minuto (33’07”20), precisamente 1’22” sull’Atl Lecco Colombo Costruzioni (34’22”55), che vede il secondo frazionista catapultarsi sugli avversari nella discesa conclusiva per presentarsi appaiato per una volata a tre per due posti sul podio.

Jonut fa valere le sue doti di pistard e precede di 6 decimi i secondi frazionisti di Valle di Cembra e Santi Nuova Olonio appaiati al terzo posto in classifica, al 21° posto la formazione del Premana con Antoni Corti e Andrea Bonacina che chiudono in 41’13”5.

Gare giovanili senza titolo in palio, individuali per i Ragazzi/e, a staffetta per Cadetti/e

Partendo dalla prima gara riservata alla categoria Ragazze, subito gioie lecchesi col 3° posto di Denise Mascheri per il Cs Cortenova seguita al 6° dalla compagna di Club, Ilaria Artusi, con Gaia Rigamonti 11^ per la Virtus Calco. Passando ai Ragazzi, splendida vittoria per Oscar Luigi Pomoni del Premana con i compagni, Francesco Gianola 10°, Moris Gianola 13°, Filippo Tenderini 15°, e Tomas Gianola.

Passando alla categoria Cadette in gara a staffetta con particolare attenzione ai piazzamenti e tempi degli atleti lombardi in vista della rappresentativa regionale per il campionato italiano individuale e per regioni del 22 agosto a Venaus (To). Bella gara delle valsassinesi del Cs Cortenova che con Aurora Combi e Alessia Acquistapace, concludono all’8° posto in 32’07”55, titolo alla coppia dello Sportclub Merano composta da Sofia Demetz e Anna Hofer che tagliano il traguardo in 26’36”95, Irene e Letizia Gianola in 34’39”35 portano Premana al 12° posto.

Cadetti, seconda frazione grandiosa per Giulio Mascheri

Us Rogno si invola in solitaria sin dal primo cambio con Nicola Morosini a fare la differenza con 11’55” miglior tempo tra tutti i concorrenti, alla fine il compagno taglia il traguardo in 25’12”8 con 30” sui secondi classificati. Grandissima seconda frazione per Giulio Mascheri del Cs Cortenova che ricevuto il cambio in 22^ posizione da Nicolò Motta, innesta il turbo sin dai primi metri e avversario dopo avversario si porta sino all’8° posto in classifica con un parziale di 12’29” quarto miglior tempo di giornata e 2° tra i lombardi presenti e dunque farà parte della rappresentativa regionale a Venaus, 26’31”60 il tempo totale dei valsassinesi con la coppia del Team Pasturo composta da Lorenzo Milesi e Lorenzo Forni al 10° posto in 26’43”95, al 30° la coppia di Premana, Mauro e Paolo Gianola in 29’53”1 seguiti al 32° dai compagni Michael e Lorenzo Gianola con 30’14”8, al 34° la coppia dell’Us Derviese composta da Carlo Tagliabue e Nicolò Vergottini in 30’44”7.

Due staffette tra le Allieve con Premana di Erika Sanelli e Noemi Gianola all’11° posto in 50’12”5, una posizione dietro la coppia dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con Clara Agostoni che accusa un malore in discesa e da il cambio alla compagna Marta Crippa in 16^ posizione, l’atleta lecchese col 10° tempo parziale, rimonta posizioni in classifica sino all’11° posto.

Tra le società, sfiorano il podio gli Allievi dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni

Si fermano ai piedi del podio tra le società i lecchesi, 4° posto tra gli Allievi con 76 punti con Premana al 18° con 22 , tra le Allieve Premana 9^ con 22 e Lecco 10^ con 20. Passando alle Cadette al 7° posto il Cs Cortenova con 32 e Premana al 9° con 20, tra i Cadetti è ancora Cortenova al 7° posto con 56 punti seguita dal 9° del Team Pasturo con 48 e dal 24° posto di Premana con 6 punti.