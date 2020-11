Corsa in montagna. Grazie a Elisa Pastorelli e Camilla Valsecchi arriva il titolo italiano

Nuovo importante risultato per l’Atletica Lecco

Nella classifica nazionale Fidal spiccano anche Gefo Olginate e Falchi Lecco

ROMA – Nonostante si sia nuovamente fermato tutto, a Lecco si può gioire per la classifica nazionale che la Fidal ha pubblicato in questi giorni: un nuovo alloro arriva dalla categoria Juniores dopo il titolo nazionale vinto dagli Allievi a Modena nei due giorni di gare dedicato alla festa dell’Endurance. I gialloblu in quell’occasione avevano ottenuto 2867 punti frutto della somma dei punti di quattro diverse gare (1500/3000/2000sp/ 10km marcia) che avevano visto sui 1500m Giovanni Artusi correre in 4’08”03 (713 punti), Konjoneh Maggi sui 3000m in 8’59”55 (713 punti), Edoardo Brusa sui 2000sp corsi in 6’10”72 (738 punti) e Amos Vittori sui 10km di marcia completati in 51’00” (703 punti).

Da Roma è stata ufficializzata anche la classifica della corsa in montagna che vede le nostre Juniores Elisa Pastorelli e Camilla Valsecchi portare in riva al lago lo scudetto tricolore grazie ai 79 punti somma dei 50 dei campionati italiani individuali di Susa e della staffetta di Morbegno.

Non solo l’Atl Lecco Colombo Costruzioni sul podio

Nella classifica della corsa in montagna precisamente quella dedicata alle lunghe distanze, due formazioni lecchesi salgono sul terzo gradino del podio, al femminile sono le Escursioniste Falchi Olginatesi con Martina Bilora, Marta Cereda e Francesca Crippa a totalizzare 136 punti, al maschile sono invece i Falchi Lecco a ottenere lo stesso piazzamento sul podio grazie a Luca Del Pero, Lorenzo Beltrami, Paolo Bonanomi e Davide Perego capaci di totalizzare 223 punti.

Ancora sul podio le gialloblu con l’argento Assoluto

Ancora soddisfazioni in casa Atletica Lecco Colombo Costruzioni grazie al 2° posto nella classifica Assoluta femminile che vede Maria Righetti, Elisa Pastorelli, Ilaria Dal Magro e Camilla Valsecchi concludere con 123 punti i campionati italiani individuali sommati alle staffette, insomma una stagione relativamente breve ma che non ha certo lesinato i buoni risultati per le società lecchesi.

LE CLASSIFICHE COMPLETE