Corsa in montagna. Gritti quarta all’ottavo Trofeo Fattoria Didattica

L’atleta della Colombo-Costruzioni ai piedi del podio su 172 atleti a Morbegno

Sesta la Pol Pagnona al trofeo di società

MORBEGNO – Ottimo piazzamento per la lecchese Michela Gritti all’8° Trofeo Fattoria Didattica, disputato venerdì mattina: alla gara di corsa in montagna di Morbegno l’atleta della Lecco Colombo Costruzioni ha raggiunto il quarto posto con un tempo di 46’01”, prima juniores donna a tagliare la linea d’arrivo.

A vincere sono stati Fabio Ruga (Le Recastello Radici Group, 34’12”) e Sveva Della Pedrina (GP Valchiavenna, 43′ 12”). Al maschile troviamo poi secondo Marcello Scarinizi (Pol Albossaggia con 35’49”, primo juniores al traguardo) e terzo Marco Leoni (Csi Morbegno 36’02”). Sul podio femminile, oltre a Della Pedrina, anche Elisa Compagnoni (Atl Alta Valtellina, 43′ 30”) e Cinzia Cucchi (Castelraider), indietro di due minuti abbondanti.

A percorrere i 7,5 km della gara, 172 atleti (51 donne e 119 uomini). Buon sesto posto della Pol Pagnona per il trofeo di società con 781 punti, andato al Csi Morbegno (2339 punti), con seconda e terza piazza per Gp Talamona (1658 punti) e Team Valtellina (1490 punti). Altri gruppi sportivi lecchesi il Cs Cortenova, 18° con 132 punti, 20° Premana con 104 punti, 22° Soc Escursionisti Civatese con 88 punti, 24° Us Derviese con 84 punti, 25° CA Lizzoli con 83 punti, 30° Atl Lecco Colombo Costruzioni con 70 punti, 31° per l’Osa Org Sportivi Alpinisti con 51 punti.

Tutti i risultati dei lecchesi: 18° Claudio Tagliaferri 39’09” (Pol Pagnona), 31° Walter Patriarca 41’04” (Us Derviese), 38° Fausto Iobizzi 41’30” (Ca Lizzoli), 52° Gianni Codega 43’51” (Cs Cortenova), 59° Stefano Melesi 44’50” (Pol Pagnona), 69^ Michela Gritti 46’01” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 73° Pietro Riva 46’55” (Pol Pagnona), 75° Daniele Tagliaferri 47’20” (Pol Pagnona), 79° Matteo Bordoni 48’09” (Premana), 104° Vincenzo Azzollini 52’47” (Pol Bellano Galperti Group), 106° Lino Marelli 52’54” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 109° Luca Bosisio 53’38” (Soc Escursionisti Civatese), 111° Eleonora Gandin (19^) 53’57” (Pol Pagnona), 117° Angelo Natale Caslini 54’36” (Pol Pagnona), 119° Anna Busi (21^ femminile ), 55’13” (Pol Pagnona), 127° Isabella Gandin (24^ femminile) 56,17” (Pol Pagnona), 138° Barbara Conti (31^ femminile), 57’33” (Pol Pagnona), 150° Donatella Rota (38^ femminile) 1h01’35” (Pol Pagnona), 161° Sara Conti (45^femminile) 1h09’33” (Pol Pagnona).

Foto di Davide Vaninetti