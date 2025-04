Corsa in Montagna. Il 25 Aprile si corre l’Adelfio Spreafico

Falchi Lecco alla regia e pronti per la 14^ edizione con partenza fissata alle ore 10.00

Iscrizioni online fino alle ore 12.00 del 24 aprile su Endu, oppure il giorno stesso fino a esaurimento posti (500 pettorali disponibili)

LECCO – Mancano solo due giorni alla 14^ edizione del Trofeo Adelfio Spreafico, la storica corsa in montagna che ogni anno accende i sentieri del Resegone con una miscela di agonismo, ricordi e passione. Organizzata dai Falchi Lecco ASD del presidente Filippo Ugolini e del main sponsor Kapriol Morganti, la manifestazione si conferma appuntamento imprescindibile per gli appassionati del trail running lecchese, con partenza fissata alle ore 10:00 del 25 aprile poco sotto il piazzale della funivia di Versasio, ai piedi dei Piani d’Erna.

Il tracciato resta quello che ormai è diventato un classico: 5,25 km in costante ascesa eccezion fatta per la picchiata finale, con un dislivello positivo di 790 metri e 120 in discesa, per raggiungere il traguardo al Rifugio Marchett, a quota 1256 m. Un percorso che non lascia spazio all’improvvisazione e che premia grinta e tenacia, passando per lo Stoppani e l’impegnativo Sentiero della Sponda, fino alla discesa conclusiva che conduce alla linea d’arrivo.

Confermata la presenza di nomi di peso del panorama nazionale: tra gli uomini Andrea Elia, Danilo Brambilla, Luca Lafranconi, Oscar Zani e Sergio Bonaldi, Enrico Rota Martir mentre resta incerta la partecipazione di Lorenzo Beltrami. In campo femminile ci saranno Beatrice Bianchi, Debora Benedetti, Martina Brambilla e Francesca Colombo. Gli occhi saranno puntati anche sui cronometri: i record da battere restano quelli di Nicola Golinelli (32’50”) e Lisa Buzzoni (41’50”), stabiliti rispettivamente nel 2012 e 2013.

Accanto alla gara principale, non mancherà lo spazio per i più piccoli: verso mezzogiorno, nei pressi dell’arrivo, si terrà la baby run suddivisa in tre fasce d’età (fino al 2019, 2017-2018, sotto il 2016), con iscrizione al Marchett a offerta libera. Un’occasione per far vivere anche ai più giovani l’atmosfera della corsa in montagna.

L’evento, come sempre, non è solo sport. Il Trofeo Spreafico è anche memoria e solidarietà. Verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo del papa Francesco, scomparso lunedì scorso, e l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore del GIMS – Gruppo Impegno Missionario San Giovanni – e dell’associazione La Goccia, entrambe attive nel sostegno a persone e comunità in difficoltà.

Non mancheranno accoglienza e ristoro per tutti: al Rifugio Marchett, all’arrivo, ad attendere atleti e accompagnatori ci saranno macedonia fresca, torte fatte in casa e un menù a scelta tra panino con salamella e birra (10 euro) o il menù completo con primo, secondo, dolce e vino o birra (20 euro, su prenotazione). Per gli atleti, invece, lungo il percorso sarà disponibile un punto ristoro al Rifugio Stoppani con acqua e tè.

Presenti all’arrivo Sandro Morganti e la moglie Luigia, della Kapriol Morganti, come sempre pronti ad accogliere gli atleti.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12:00 di mercoledì 24 aprile sulla piattaforma Endu (quota di partecipazione: 10 euro; pacco gara garantito per i primi 300 iscritti che prevede uno zainetto Kapriol con all’interno diversi prodotti offerti dagli sponsor Pharmalife, LEM, Enervit, Icam, Montagne Divertenti).

Sarà possibile iscriversi anche giovedì 24 aprile, dalle 18:00 alle 20:00, presso il Bar Vitali, in occasione del ritiro dei pettorali.

I pettorali verranno distribuiti anche il giorno della gara, quando sarà ancora possibile iscriversi fino a esaurimento dei 500 posti disponibili (15 euro per la gara competitiva

– 10 euro per la non competitiva).

Una nota logistica: il biglietto della funivia non è incluso nell’iscrizione, così come il parcheggio, che sarà disponibile al costo di 3 euro. A raccontare la giornata e a scandire ogni momento ci sarà la voce esperta dello speaker Delio Fazzini, mentre Lecconotizie sarà media partner ufficiale dell’evento.

Il conto alla rovescia è cominciato. E tra due giorni, sui sentieri del Resegone, sarà di nuovo tempo di correre, ricordare e condividere.