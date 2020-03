Corsa in montagna. Il coronavirus ferma anche il trofeo Adelfio Spreafico

Annullato il tradizionale appuntamento ai piani d’Erna

Anche il Trofeo Spreafico si aggiunge alla lunga lista di eventi saltati

LECCO – “Vista la grave emergenza Coronavirus, abbiamo deciso di annullare il Trofeo Adelfio Spreafico previsto per il prossimo 25 aprile. La gara verrà riproposta il prossimo anno”. Poche parole quelle dell’Asd Falchi di Lecco per annunciare la decisione, sicuramente, sofferta ma che in questo momento di emergenza sanitaria va ad aggiungersi alla lunghissima serie di appuntamenti sportivi saltati anche a livello locale.