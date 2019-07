Corsa in montagna. L’Atletica Lecco brilla ai campionati italiani Juniores

Elisa Pastorelli vince la prima prova di sola salita

Dionigi Gianola (Premana) sesto nella categoria Promesse

RECOARO TERME (VI) – Parte il campionato Assoluto di corsa in montagna e lo fa con la Recoaro Terme – Campogrosso per gli Assoluti e con la Staro-Campogrosso per gli Juniores, località situate ai piedi delle piccole Dolomiti.

Soddisfazioni a non finire per l’Atletica Lecco nella gara Juniores: Elisa Pastorelli taglia vittoriosa il traguardo dopo 6,2 Km e 49’44“, alle sue spalle l’amica di nazionale Katia Nana della Pol. Albosaggia che arriva in 50’02” con Maria Collarin del Gs Quantin Plus a chiudere il podio in 50’42”.

Al 10° posto la nostra Francesca Gianola che, assieme a Elisa, si prende il secondo posto di giornata tra le società con 90 punti precedute dalle sole atlete della Pol Albosaggia che vince con 116 punti. Società che precede le nostre anche nella classifica progressiva che tiene conto anche dei campionati italiani di staffetta e, a una sola prova dal termine, vede le atlete in testa con 116 punti seguite dalle nostre con 90.

Euforica la lecchese al termine della gara

“E’ stata una sorpresa per me questa vittoria, non pensavo di essere in forma perché dopo i campionati europei di corsa in montagna ero stanca, probabilmente più di testa che di gambe visto che oggi sono riuscita a vincere contro le mie compagne in azzurro. Una vittoria che adesso va fatta seguire da un altro risultato positivo in quanto il titolo italiano si assegna con la somma dei punti della gara di oggi e di quella di Arco e visto che per ora sono in testa, tanto vale provarci fino in fondo”.

Juniores maschili in testa nella classifica di società dopo le due prove

Andrea Rota è il migliore del terzetto lecchese grazie al 10° posto, seguito al 16° da Giovanni Dedivittis e al 22° di Simone Bossetti, i nostri però possono gioire per essere passati in testa al campionato di società grazie al 2° posto di giornata con 75 punti alle spalle dell’Atl Vallebrembana che ne ha totalizzati 84. Solo 54 i punti ottenuti dall’Atl Alta Valtellina che sommati a quelli della staffetta portano il totale a 139 contro i 155 dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che vola così in testa al campionato.

Ora manca la terza e ultima prova del 22 settembre con la gara di salita e discesa in programma ad Arco. La gara Juniores ha vinto la netta vittoria dell’atleta della Valchiese, Luca Merli che taglia il traguardo in 39’46”, seguito da Alessandro Rossi della Pol Albosaggia che risponde all’attacco finale di Alain Cavagna, vice campione europeo 2019 di corsa in montagna che aveva raggiunto e superato il sondriese nel tratto finale, ma che negli ultimi metri si è visto di nuovo scavalcare, i due concludono entrambe con 41’04”.

In gara tra le Promesse Dionigi Gianola del Premana

Poco meno di 13 Km per Dionigi Gianola che gareggia tra i big della specialità con Cesare Maestri a tagliare vittorioso il traguardo in 1h03’14” davanti a Xavier Chevrier 1h03’54” ottenendo la doppietta per l’Atl Valli Bergamasche. Martin Dematteis chiude il podio per la Corrinteam dopo 1h04’29”, per il rappresentante dell’As Premana arriva il 42° posto assoluto e il 6° di categoria tra le Promesse.