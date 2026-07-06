Corsa in montagna, Lorenzo Beltrami e Martina Brambilla firmano la Moggio-Artavaggio

La gara, andata in scena ieri, domenica, organizzata dalla società I Bocia di Verano Brianza

MOGGIO – Domenica mattina organizzata dalla società Alpinistica “I Bocia” di Verano Brianza, la 61^ edizione della corsa in montagna Moggio-Artavaggio, gara in linea alle 9.30 presso Piazza Fontana a Moggio e all’arrivo al rifugio Baita della luna.

Un centinaio di atleti hanno gareggiato sui 5km di dislivello positivo di 800m, nell’albo d’oro è quello di Carlo Ratti con 24’56” e Antonella Confortola con 29’14”, dal 2011 è cambiato il percorso e adesso il record è quello di Tommaso Vaccina con 32’35”, mentre la fenomenale Emma Collinge con 37’55”.

Dopo 35’34” vince Lorenzo Beltrami (La Recastello), al 2° posto Gabriele Scaioli (Team Pasturo) con 35’51”, conclude il podio Danilo Brambilla (Falchi Lecco) con 37’06”.

Al femminile vince ancora (tre vittorie consecutive e sei vittorie) Martina Brambilla (Team Pasturo) con 43’05”, al secondo posto Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) con 46’36”, chiude il podio Barbara Sangalli (Premana) con 47’41”.

Dopo poco minuti dell’arrivo e dell’ultimo concorrente, la società hanno premiato i primi 10 al femminile e i primi 10 al maschile con premi in natura.

La top ten della classifica.

Femminile:

1^ Martina Brambilla 43”05 (Team Pasturo), 2^ Chiara Fumagalli 46’36” (I Bocia Verano Brianza), 3^ Barbara Sangalli 47’41” (Premana), 4^ Raffaella Colzani 50’47” (Marciacaratesi), 5^ Maria Cristina Guzzi 50’58” (Libero), 6^ Giovanna Cavalli 52’03” (Atletica Casone Noceto), 7^ Caterina Ciacci 52’29” (Cs Cortenova), 8^ Cristina Germozzi 54’21” (Osa Valmadrera), 9^ Alessia Ruzza 55’04” (Cs Cortenova), 10^ Federica Arcolin 1h00’10” (Libero).

Maschile:

1° Lorenzo Beltrami 35’34” (La Recastello), 2° Gabriele Scaioli 35’51” (Team Pasturo), 3° Danilo Brambilla 37’06” (Falchi Lecco), 4° Davide Panzeri 37’42” (Osa Valmadrera), 5° Claudio Italo Mistrorigo 39’25” (Daini Carate Brianza), 6° Andrea Colombo 41’18” (Team Pasturo), 7° Rayane Matrane 42’50” (Cs Cortenova), 8° Pietro Colnaghi 44’24” (Libero), 9° Marco Ratti 45’20” (3 Life), 10° Christian Colombo 46’30” (Team Pasturo).