Corsa in montagna. Martina Pozzi (Promesse) è campionessa italiana Vertical

Medaglie d’argento per Andrea Elia (Assoluti) e Ilaria Artusi (Juniores)
A Malonno, sabato, il “Chilometro Verticale” valido per il Campionato Italiano Individuale e di società di corsa in montagna
MALONNO (BS) – Campionato Italiano individuale e di società Vertical di corsa in montagna, sabato mattina a Malonno (BS). Atleti lecchesi protagonisti con l’exploit di Martina Pozzi (Gs Mario Corti 1959) che vince il titolo tricolore nella categoria Promesse; 46’18” il suo tempo. Al secondo posto la trentina Chiara Bonanomi (Valchiese) con 55’20 “, terza Vanessa Marca con 56’10” (Valchiese).
Bene anche i lecchesi Andrea Elia (La Recastello) 2° con 33’27” a soli 9” del neo Campione Italiano Assoluti Henri Aymonod (Us Malonno) 33’18”, chiude il podio Andrea Rostan (Atletica Saluzzo) con 34’50”.
Medaglia d’argento anche per l’azzurrina lecchese Ilaria Artusi (Bracco Atletica) nella categoria Juniores con 50’02”. Vince il titolo la padrona di casa Camilla Bonariva con 46’55”, chiude il podio Agata Di Lorenzo (Atletica Clarina Trentino) con 52’50”.
Sfiorano il podio due atleta di Premana: Paolo Gianola (Us Malonno) chiude al 4° posto con 39’23” nella categoria Promesse, Fausto Rizzi 4° nella categoria Master B con 43’54”; nella top ten il valsassiense Giulio Mascheri (Gs Orobie) al 7° posto con 41’02” nella categoria Promesse.
Bene anche Caterina Ciacci e Serena Mascheri (Cs Cortenova), in maglia azzurra nel 2025, che chiudono rispettivamente al 5° e 6° posto nella categoria Juniores con 59’25” e 59”48.
Tutti i campioni italiani e i risultati di tutti i lecchesi
- Assoluti f: 1^ Francesca Ghelfi 38’32” (Podistica Valle Varaica), 13^ Martina Pozzi 46’18” (Gs Mario Corti0 1959), 14^ Irene Girola 46’41” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 25^ Ilaria Artusi 50’02” (Bracco Atletica), 28^ Irene Arlati 51’30” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 45^ Greta Panzeri 56’54” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 47^ Caterina Ciacci 59’25” (Cs Cortenova), 48^ Seerna Mascheri 59’48” (Cs Cortenova).
- Assoluti m: 1° Henri Aymonod 33’18” (Us Malonno), 2° Andrea Elia 33’27” (La Recastello), 21° Paolo Gianola 39’23” (Us Malonno), 36° Giulio Mascheri 41’02” v (Gs Orobie), 66° Fausto Rizzi 43’54” (Premana), 70° Matteo Riva 44’13” (Osa Org Sportiva Alpinisti), 84° Cristian Rozzoni 46’49” (Premana), 101° Luca Ponzini 49’23” Swatt Club).
- Promesse f: 1^ Martina Pozzi 46’18” (Gs Mario Corti 1959).
- Promesse m: 1° Francesco Bongio 38’06” (Gs Orobie), 4° Paolo Gianola 39’23” (Us Malonno), 7° Giulio Mascheri 41’02”v(Gs Orobie).
- Juniores f: 1^ Camilla Bonariva 46’55” Us Malonno), 2^ Ilaria Artusi 50’02” (Bracco Atletica), 5^ Caterina Ciacci 59’25” (Cs Cortenova), 6^ Serena Mascheri 59’48” (Cs Cortenova).
- Juniores m: 1° Matteo Bagnus 38’24” (Podistica Valle Varaica), 11° Cristian Rozzoni 46’49” (Premana).
- Master A f: Ilaria Bianchi 47’44” (La Recastello).
- Master B f: 1^ Corinna Ghirardi 44’52” (Us Malonno).
- Master C f: 1^ Deborah Fabbri 49’58” (Cambiasso Rsso Running Team Genova).
- Master D f: 1^ Elisa Pelllicioli 55’49” (Atletica Di Lumerzzane).
- Master A m: 1° Michael Galassi 34’57” (Us Aldo Moro).
- Master B m: 1° Luca Malgarida 38’23” (Us Malonno), 4° Fausto Rizzi 43’54” (Premana).
- Master C m: 1° Giuseppe Antonini 43’27” (Us Rogno).
- Master D m: 1° Gianbattista Zontini 52’37” (Sa Valchiese).
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.