Corsa in montagna. Martina Pozzi (Promesse) è campionessa italiana Vertical

Medaglie d’argento per Andrea Elia (Assoluti) e Ilaria Artusi (Juniores)

A Malonno, sabato, il “Chilometro Verticale” valido per il Campionato Italiano Individuale e di società di corsa in montagna

MALONNO (BS) – Campionato Italiano individuale e di società Vertical di corsa in montagna, sabato mattina a Malonno (BS). Atleti lecchesi protagonisti con l’exploit di Martina Pozzi (Gs Mario Corti 1959) che vince il titolo tricolore nella categoria Promesse; 46’18” il suo tempo. Al secondo posto la trentina Chiara Bonanomi (Valchiese) con 55’20 “, terza Vanessa Marca con 56’10” (Valchiese).

Bene anche i lecchesi Andrea Elia (La Recastello) 2° con 33’27” a soli 9” del neo Campione Italiano Assoluti Henri Aymonod (Us Malonno) 33’18”, chiude il podio Andrea Rostan (Atletica Saluzzo) con 34’50”.

Medaglia d’argento anche per l’azzurrina lecchese Ilaria Artusi (Bracco Atletica) nella categoria Juniores con 50’02”. Vince il titolo la padrona di casa Camilla Bonariva con 46’55”, chiude il podio Agata Di Lorenzo (Atletica Clarina Trentino) con 52’50”.

Sfiorano il podio due atleta di Premana: Paolo Gianola (Us Malonno) chiude al 4° posto con 39’23” nella categoria Promesse, Fausto Rizzi 4° nella categoria Master B con 43’54”; nella top ten il valsassiense Giulio Mascheri (Gs Orobie) al 7° posto con 41’02” nella categoria Promesse.

Bene anche Caterina Ciacci e Serena Mascheri (Cs Cortenova), in maglia azzurra nel 2025, che chiudono rispettivamente al 5° e 6° posto nella categoria Juniores con 59’25” e 59”48.

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