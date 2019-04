Il 25 aprile in scena la decima edizione del trofeo Adelfio Spreafico

Nuovo percorso per la gara di corsa in montagna che ci concluderà davanti alla trattoria Milani

LECCO – Il trofeo Adelfio Spreafico torna con un nuovo percorso. Come da dieci anni a questa parte, il 25 aprile, si corre la gara di corsa in montagna organizzata dall’Asd Falchi Lecco.

Programma e percorso

Ritrovo e iscrizioni dalle 7.30 al piazzale della funivia di Erna, partenza in linea alle ore 9.15. Il percorso (7,5 Km e 950 metri di dislivello) cambia nel tratto finale: non ci sarà più il consueto arrivo davanti al rifugio Marchett ma, una volta scesi dal pizzo d’Erna, si percorrerà un tratto del Sentiero Natura, si passerà dal rifugio Marchett per risalire verso la trattoria Milani dove è posto il nuovo traguardo. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, premiazioni previste alle 11.45 (info www.asfalchi.it).

Adelfio Spreafico

Adelfio Spreafico, classe 1940, è stata una persona fondamentale per i Falchi. Da sempre nel mondo della corsa sia come atleta che come organizzatore di gare, Adelfio si è poi affezionato ai Falchi, regalando al gruppo la sua simpatia, la sua bontà, la sua caparbietà, il suo carisma e il suo altruismo. Purtroppo il 23 settembre 2008 un male incurabile strappa Adelfio dall’affetto dei suoi cari e delle tantissime persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Sky Baby

Come al solito, a margine della corsa dei grandi, verrà organizzata anche la sky baby, corsa in montagna non competitiva per i bambini da 5 a 10 anni. Il percorso sarà ricavato nella zona d’arrivo, la manifestazione si svolgerà solo in caso di bel tempo. L’iscrizione è gratuita e si effettuerà in zona d’arrivo. E’ richiesta la presenza di almeno un genitore. A tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo omaggio. La partenza della prima prova avverrà intorno alle 11.30.