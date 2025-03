Corsa in montagna. Tutto pronto per il 14° Trofeo Spreafico del 25 aprile

Iscrizioni aperte sulla piattaforma Endu

La gara lecchese griffata Falchi Lecco condurrà i runners dal piazzale della funivia di Versasio fino al rifugio Marchett dei Piani d’Erna

LECCO – Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 25 aprile torna il Trofeo Adelfio Spreafico, storica gara di corsa in montagna organizzata dai Falchi Lecco ASD, che giunge alla sua 14^ edizione. Un appuntamento che non è solo sport, ma anche memoria, dedicato a Adelfio Spreafico, figura simbolo del gruppo, scomparso nel 2008.

Come da tradizione, la competizione inaugura la stagione delle gare di corsa in montagna lecchesi, richiamando appassionati e atleti pronti a sfidare il percorso che conduce dai piedi della montagna fino alla cima.

Un percorso impegnativo, tra fatica e spettacolo

Il tracciato resta invariato rispetto agli anni scorsi: 5,25 km di pura salita, con un dislivello positivo di 790 metri e negativo di 120 metri. La partenza è fissata presso il Piazzale della funivia per i Piani d’Erna a Versasio (590 m) alle ore 10:00, mentre il traguardo attende gli atleti al Rifugio Marchett (1256 m). Tempo massimo di percorrenza per tutte le categorie è di 1h 45’.

Il percorso si sviluppa lungo la strada sotto il piazzale, per poi immettersi sul sentiero 1, attraversando Costa e raggiungendo il primo punto intermedio al rifugio Stoppani (890 m, 2 km percorsi). Da lì, gli atleti affronteranno l’irto tratto che conduce alla stazione d’arrivo della funivia prima della discesa finale, una picchiata conclusiva che porta al traguardo del Rifugio Marchett.

Per i più piccoli, in prossimità dell’arrivo ai Piani d’Erna verrà organizzata una gara per bambini, un’occasione speciale per avvicinare anche i più giovani alla corsa in montagna e al divertimento all’aria aperta.

I record da battere

Per gli amanti della competizione, ci sono due riferimenti cronometrici da tenere bene a mente, quello di Nicola Golinelli, che nel 2012 fermò il cronometro a 32 minuti e 50 secondi, siglando il record maschile; e quello di Lisa Buzzoni, primatista femminile dal 2013 con il tempo di 41 minuti e 50 secondi. Riuscirà qualcuno a scrivere un nuovo capitolo nella storia della gara?

Un evento di sport e passione

Al di là della prestazione agonistica, il Trofeo Adelfio Spreafico è un momento di aggregazione per gli amanti della montagna e del trail running. Ogni anno, la manifestazione raccoglie un gran numero di partecipanti e appassionati che si danno appuntamento per onorare la memoria di Aldefio Spreafico e celebrare la bellezza della corsa in montagna.

Per garantire il miglior supporto agli atleti, saranno allestiti punti ristoro lungo il percorso: un primo rifornimento con acqua e tè al Rifugio Stoppani, seguito da un meritato rinfresco all’arrivo.

Iscrizioni e ritiro pettorali

La quota di iscrizione è di 10 euro, comprensiva di pacco gara con prodotti offerti dagli sponsor, garantito per i primi 300 iscritti. Il ritiro dei pettorali si terrà il 24 aprile presso il Bar Vitali dalle 18:00 alle 20:00, oppure il giorno della gara presso il piazzale della funivia dei Piani d’Erna.

Le iscrizioni sono possibili online sulla piattaforma Endu fino alle ore 12:00 del 24 aprile, mentre il giorno della gara sarà ancora possibile iscriversi in loco al costo di 15 euro, fino a esaurimento dei 500 posti disponibili.

Si segnala che il biglietto della funivia non è compreso nella quota di iscrizione.

Sport e solidarietà

Oltre a essere un evento sportivo di grande richiamo, il Trofeo Adelfio Spreafico si distingue anche per il suo importante risvolto solidale. L’intero ricavato della manifestazione verrà infatti donato in beneficenza a due realtà del territorio impegnate nel sociale: il Gruppo Impegno Missionario San Giovanni (GIMS) e l’associazione La Goccia.

Il GIMS opera attivamente in progetti di sostegno alle missioni e alle popolazioni in difficoltà, mentre La Goccia si dedica all’aiuto di famiglie e persone in situazioni di fragilità. Partecipare alla gara, dunque, non significa solo sfidare sé stessi lungo i sentieri del Resegone, ma anche contribuire concretamente a un’iniziativa di solidarietà che lascia il segno ben oltre il traguardo.

Lecconotizie Media Partner dell’evento

Quest’anno, Lecconotizie sarà Media Partner ufficiale della gara, a testimonianza dell’impegno nel valorizzare lo sport e il territorio lecchese.

L’appuntamento è fissato: il 25 aprile, i sentieri del Resegone torneranno a farsi teatro di una sfida all’ultima salita. Buona corsa a tutti.