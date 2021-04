Quasi 300 i partecipanti, i risultati dei lecchesi

Giuseppe Molteni terzo. Colnaghi, Sirtori e Cavalli prime di categoria

MILANO – Si è disputata la “Montestella Run Free” che ha dato seguito alla Monza Run Free che si era disputata la settimana precedente. Questa volta la lecchese Maria Righetti dopo il terzo posto della settimana precedente, vince la gara che si è corsa su due giri da 5km completando il percorso nel tempo di 37’52” e lasciandosi alle spalle Elisabetta Manenti seconda classificata arrivata in 39’10” per l’Atl Pianura Bergamasca e Benedetta Broggi per il Raschiani Triathlon che chiude la sua fatica in 39’46”.

Manuel Molteni in 33’13” il vincitore Assoluto

Primo a tagliare il traguardo è stato Manuel Molteni per il Gs Villaguardia che ferma il cronometro a 33’13” seguito in seconda posizione da Dario Rognoni del Cus Pro Patria Milano che arriva in 33’33” e dal lecchese Giuseppe Molteni in gara con i colori dell’Atl Desio che conclude la gara in 33’37”.

Gli altri lecchesi al traguardo con Alessia Colnaghi, Antonella Sirtori e Giovanna Cavalli prime di categoria.

61° Dino Besana 40’46” (Escursionisti Civatesi), 77^ Alessia Colnaghi (1^ SF45) 42’56” (Als Cremella), 78^ Antonella Sirtori (1^ SF40) 42’56” (Als Cremella), 105° Abbondio Ravasi 45’12” (Team Pasturo), 113^ Giovanna Cavalli (1^ Sf60) 45’38” (Atl Paratico), 125° Taddeo Bertoldini 46’28” (Falchi Lecco), 140° Giuseppe Cavenaghi 47’32” (Gs Rogeno), 144^ Lorena Schivalocchi 48’02” (Escursionisti Civatesi), 154° Ambrogio Artusi 48’57” (Pol Pagnona), 242° Mario Gioia 57’25” (Pol Rovinata), 268^ Gabriella Artusi 1h03’09” (Pol Pagnona).