Corsa su strada. A Gravedona cinque titoli provinciali per gli atleti lecchesi

Vincono Ginevra Piazza e Simone Bergamini nei Ragazzi/e, Domitilla Agostini nelle Cadette, Giulia Sutti e Daniele Arlati negli Allievi/e

La gara Assoluta (dagli Allievi fino ai Master) era valida per il Campionato Regionale: tre medaglie per i lecchesi

GRAVEDONA (CO) – Domenica mattina l’Atletica Alto Lario ha organizzato il VI Memorial Matteo Corvi, gara di corsa su strada con oltre 300 atleti al via. In gara gli Esordienti 4/6/8 senza classifica, dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti/e in gara per la classifica, dai Ragazzi/e fino agli Allievi/e la gara era valida per il Campionato Provinciale. La gara più lunga quella dei 5km dagli Allievi fino ai Master, era valida per il Campionato Regionale, presenti anche atleti fuori regione soprattutto nella gara lunga.

Cinque titoli provinciale per i lecchesi: nelle Ragazze vince Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), altri due titoli per l’Atletica Lecco tra gli Allievi con Giulia Sutti e Daniele Arlati. Successo per il valsassiense Simone Bergamini (Team Pasturo) tra i Ragazzi, ultimo titolo alla Cadetta Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono).

Nel Campionato Regionale di 5km (Allievi, Juniores, Promesse, Assoluto maschile e femminile) tre medaglie per i lecchesi: argenti per Mattia Padovani (Atletica Alto Lario) negli Assoluti con 14’20” e Federico Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nelle Promesse con 15’30”, medaglia di bronzo a Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Allieve con 20’14”.

La gara del Memorial Matteo Corvi dei 5km su strada

Martina Ghisalberti (Atletica Valle Brembana) vince con 16’23”, al secondo posto Francesca Mentasti (Pro Sesto Atletica Cernusco) con 16’33”, chiude il podio Luisa Gaia Del Molin (Cus Pro Patria) con 16’44”, bene la lecchese Laura Nardo (Atletica 85 Faenza) 5^ con 16’53”.

Al maschile bella gara per Francesco Mazza (Atletica Casone Noceto) con 14’10” sfiora il record della gara per soli 2”, secondo Luigi Alessio Turrini (Atletica Valle Brembana) con 14’14”, chiude il podio Domenico Farina (Asd Sicilia Running Team) con 14’18”. Sfiorano il podio i lecchesi Mattia Padovani (Atletica Alto Lario) 4° con 14’20” e Giovanni Artusi (Gp Alpi Apuane) 5° con 14’26”.

Al termine dell’ultima prova premiazioni con i genitori di Matteo Corvi (Antonella Tunesi e Giulio Corvi), il presidente Dell’Atletica Alto Lario (Danilo Carrara), gli sponsor della Azienda Northern Avionics (Roberto Ronchi) e il proprietario del negozio Don Kenia Run (Matteo Vecchia), per il Comitato della Lombardia Gian Paolo Riva e per il Comitato Provinciale Claudia Gorla e Carlo Corti.

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I primi 5 delle classifiche giovanili

Esordienti f/m

1^ Martina Gosatti (Adm Ponte in Valtellina), 2^ Alice Loshi Atletica Alto Lario), 3^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 4^ Nicole Bonacina (Osa Org Sportiva Alpinisti), 5^ Ambra Panizzera (Gp Santi Nuova Olonio).

1° Emiliano Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 2° Salvador Davila Cegarra (Gs Santi Nuova Olonio), 3° Alessandro Taleggi (Gs Valgerola Ciapparelli), 4° Elia Senilunti (Us San Maurizio), 5° Leonardo Tolomei (Lieto Colle).

1^ Martina Gosatti (Adm Ponte in Valtellina), 2^ Alice Loshi Atletica Alto Lario), 3^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 4^ Nicole Bonacina (Osa Org Sportiva Alpinisti), 5^ Ambra Panizzera (Gp Santi Nuova Olonio). 1° Emiliano Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 2° Salvador Davila Cegarra (Gs Santi Nuova Olonio), 3° Alessandro Taleggi (Gs Valgerola Ciapparelli), 4° Elia Senilunti (Us San Maurizio), 5° Leonardo Tolomei (Lieto Colle). Ragazze/i

1^ Alice Patroni (Adm Ponte In Valtellina), 2^ Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costrruzioni), 3^ Giorgia Benzoni (Lieto Colle), 4^ Anita Cuneo (Lieto Colle), 5^ Lucia Rusconi (Lieto Colle).

1° Pietro Gosatti (Adm Ponte In Valtellina), 2° Alessandro Bani (Polisportiva Albosaggia), 3° Gabriele Scarcella (Adm Ponte In Valtellina), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo), 5° Marco Palma (Gp Santi Nuova Olonio).

1^ Alice Patroni (Adm Ponte In Valtellina), 2^ Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costrruzioni), 3^ Giorgia Benzoni (Lieto Colle), 4^ Anita Cuneo (Lieto Colle), 5^ Lucia Rusconi (Lieto Colle). 1° Pietro Gosatti (Adm Ponte In Valtellina), 2° Alessandro Bani (Polisportiva Albosaggia), 3° Gabriele Scarcella (Adm Ponte In Valtellina), 4° Simone Bergamini (Team Pasturo), 5° Marco Palma (Gp Santi Nuova Olonio). Cadette/i

1^ Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono), 2^ Lucia Greta Castelnuovo (Us Albatese), 3^ Sofia Bongini (Gs Csi Morbegno), 4^ Martina Ragni (Atletica Alto Lario), 5^ Lucrezia Battistessa (Atletica Alto Lario).

1° Tommaso Biscotti Folini (Polisportiva Albosaggia), 2° Lorenzo Rovedatti (Polisportiva Albosaggia), 3° Diego Stradiotto (Lieto Colle), 4° Nicolò Gianatti (Adm Ponte In Valtellina), 5° Giulio Zecca (Gs Csi Morbegno).

I vincitori del campionato regionale dagli Allievi/e fino ai Master e i lecchesi nei primi 10