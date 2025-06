Corsa su strada, a Trezzano Rosa la 1^ prova del Campionato Csi Reginale

La gara si è svolta sabato pomeriggio, 134 atleti in gara

Sei vittorie per il comitato di Lecco, tre per l’Us Derviese, uno a testa per Team Pasturo, Gs Virtus Calco, Polisportiva Bernate

TREZZANO ROSA – Sabato pomeriggio è partito il Campionato Regionale Csi di corsa su strada, pochissimi atleti in gara partendo dai Cuccioli fino ai Veterani B, solamente 134 atleti.

Sei vittorie per le società del comitato di Lecco, Gregorio Pagangriso (Us Derviese) vince nella categoria Cuccioli, Ilaria Menatti (Us Derviese) vince nella categoria Juniores, Ilaria Menatti (Us Derviese) vince nella categoria Seniores, Juri Marelli (Team Pasturo) vince tra i Seniores, Cinzia Beccalli (Virtus Calco) tra le Amatori A, Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate) tra le Veterane B.

Undici podi per i lecchesi, Ludovico Masetti (Us Derviese) 3° Tra i Cuccioli, Cecilia Giovenzana (Pol Bernate) 2^ tra le Esordienti, Riccardo Ghezzi (Virtus Calco) 3° tra i Cadetti, Letizia Oltolini (Us Derviese) 2^ tra le Seniores, Anastasiya Solovyeva (Virtus Calco) 3^ tra le Seniores, Christian Brescia (Virtus Calco) 2° tra gli Amatori A, Paolo Cattaneo (Pol Bernate) 3° tra gli Amatori B, Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate) 3^ tra le Veterane A, Oscar Balbiani (Team Pasturo) 2° tra i Veterani A, Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco) 2^ tra le Veterane B, Lino Marelli (Team Pasturo), 3° tra i Veterani B.

La classifica di società Giovanile vince l’Atletica Eden 77, nella classifica Assoluta vince il Virtus Calco

La classifica giovanile premia l’Atletica Eden 77 con 421 punti, al 2° posto l’Atletica Alto Lario con 372 punti, 2° posto per la Polisportiva Bernate con 334 punti, 6° posto per la Virtus Calco con 172 punti, 13° posto per l’Us Derviese con 40 punti.

La classifica delle categorie Assolute vince il Virtus Calco con 244 punti, al 2° posto l’Atletica Trezzano Istituto Gandhi con 231 punti, al 3° posto la Polisportiva Bernate con 220 punti, 7° posto per il Team Pasturo con 104 punti, 8° Us Derviese con 87 punti.

La seconda prova sarà sabato pomeriggio a Rogeno il 13 settembre, a chiudere la terza e ultima prova sarà il 21 settembre a Cerro Al Lambro (Mi)

La seconda prova Regionale sarà organizzata sabato pomeriggio il 13 settembre a Rogeno valida anche per la 5^ prova della Gran Combinata provinciale, a chiudere il trofeo Regionale di corsa su strada sarà domenica mattina il 21 settembre a Cerro Al Lambro (Mi).