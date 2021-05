La rappresentante dell’Atletica Lecco vince nella MF60, seconda Giovanna Cavalli

Sul podio, rispettivamente al 2° e 3° posto, anche Aurelio Moscato e Carmen Piani

PARATICO – Numeri elevati per i campionati italiani Master di corsa su strada, 10 i km da percorrere su un percorso molto muscolare con continui cambi di pendenza. Gara organizzata dall’Atl Paratico che porta sulle strade di casa ben 1471 atleti che hanno tagliato il traguardo finale, quattro le gare proposte con tutte le categorie Master femminili e i Master maschili 70 e oltre, quella dei master 65/70/75 maschile, quella dei master 45/50 maschile e quella dei master 35/40 sempre maschile. Sara Dossena azzurra di maratona con un personale di 2h24’00” stabilito a Nagoya nel 2019, primatista italiana Master 35 sui 5km in strada con 16’03”, fa sua la gara e vince il titolo tra le Master 35 correndo in 35’33”. C’è gloria anche per le lecchesi presenti che nella Master 60 vanno sui primi due gradini del podio: a vincere l’ennesimo titolo, il 46° della sua lunga carriera, è Elena Fustella (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che in 42’15” va a precedere Giovanna Cavalli di Abbadia che difende i colori della società organizzatrice e che arriva in 43’48”.

Aurelio Moscato e Carmen Piani argento e bronzo.

Ancora due lecchesi sul podio, Aurelio Moscato della Pol Libertas Cernuschese sale sul secondo gradino del podio nella SM70 correndo in 41’57”, Carmen Piani rappresentante dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, si prende in 44’04” il terzo gradino del podio tra le SF55.

Dal profilo Facebook di Elena Fustella, campionessa italiana per la 46^ volta

“Devo fare i miei complimenti all’atletica Paratico per l’impeccabile organizzazione del campionato, eravamo in tantissimi e hanno reso una gara (molto impegnativa) un giorno di festa. Avevamo tutti bisogno di ritornare alla normalità, al sacrificio, alla gioia, e loro ci sono riusciti, pur sapendo che l’impresa sarebbe stata molto difficile. Sono strafelice del mio risultato, passare dalle indoor a questa gara mi ha messo un po’ di tensione ma io sono veramente fortunata ad avere i miei compagni di squadra sempre vicini, ad avere la mia allenatrice Maria e questa volta per aver avuto la possibilità di fare un po’ di resistenza in poco tempo con un gruppo di ciclisti che mi hanno fatto dire tanti rosari per i chilometri e per l’andatura che mi imponevano, grazie a tutti e avanti con le prossime gare”.

